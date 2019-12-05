В Узбекистане создаются спецшколы искусства маком

Принято соответствующее постановление правительства. Исходя из поставленных задач, школы, прежде всего, призваны подготовить молодых певцов-макомистов, владеющих не только знаниями этого вида искусства, но и историческими, национальными традициями.

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Узбекистан продолжает развитие видов традиционного национального музыкального искусства. Так, для развития макома – вида национальной вокально-инструментальной профессиональной музыки – в Узбекистане создаются спецшколы-интернаты. Соответствующее постановление было принято Кабмином.

Школы, исходя из поставленных в постановлении задач, главным образом, должны подготовить молодых кадров, владеющих знаниями искусства маком, историческими и национальными традициями.

Всего по республике открываются 4 школы: Республиканская специализированная школа-интернат искусства маком в Ташкенте, и по одной в Ферганской, Хорезмской и Бухарской областях.

Хокимиятам городов поручено совместно с Минэкономпромом и Минкультуры выделить земельные участки для их строительства, и до 1 августа 2020 года здания школ должны быть сданы в эксплуатацию. Строительство и оснащение финансируется за счет местных бюджетов, спонсорских средств и других не запрещенных источников.

Прием в интернаты будет производиться на конкурсной основе. На будущий учебный год квота определена в 30 человек. Принимаются ученики 5, 6, 7-х классов.

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Шашмаком — разновидность вокально-инструментальной музыки, в 2003 году была признана ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия человечества.