В Ташкенте и Самарканде проходят Дни культуры России

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Ташкенте и Самарканде отмечают Дни культуры России. В эти дни планируется грандиозное празднование.
В четверг в Самарканд прибыли выдающиеся российские деятели культуры и искусства. На вокзале их встречали замхокима Самаркандской области Рустам Кобилов и глава областного управления культуры Хужакул Мухаммадиев.
- Выдающихся российских деятелей культуры и искусства встречали в национальных костюмах"Самаркандский вестник"
- Россиян встретили замхокима Самаркандской области и глава областного управления культуры"Самаркандский вестник"
В пятницу в 18.00 в областном театре музыкальной драмы пройдет концерт академического танцевального ансамбля Дагестана "Лезгинка".
Приглашаются все желающие. Вход бесплатный.
Мероприятия проходят в рамках Межправительственной программы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подписанной Узбекистаном и Россией в 2018 году.