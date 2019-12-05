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Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В Ташкенте и Самарканде проходят Дни культуры России

© Sputnik / Алексей Филиппов
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191205/12948502/V-Tashkente-i-Samarkande-prokhodyat-Dni-kultury-Rossii.html

Праздничные мероприятия, которые охватят несколько городов, призваны укрепить культурные связи между Узбекистаном и Россией.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Ташкенте и Самарканде отмечают Дни культуры России. В эти дни планируется грандиозное празднование.

В четверг в Самарканд прибыли выдающиеся российские деятели культуры и искусства. На вокзале их встречали замхокима Самаркандской области Рустам Кобилов и глава областного управления культуры Хужакул Мухаммадиев.

  • Выдающихся российских деятелей культуры и искусства встречали в национальных костюмах
    Выдающихся российских деятелей культуры и искусства встречали в национальных костюмах
    "Самаркандский вестник"
  • Россиян встретили замхокима Самаркандской области и глава областного управления культуры
    Россиян встретили замхокима Самаркандской области и глава областного управления культуры
    "Самаркандский вестник"
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"Самаркандский вестник"
Выдающихся российских деятелей культуры и искусства встречали в национальных костюмах

В пятницу в 18.00 в областном театре музыкальной драмы пройдет концерт академического танцевального ансамбля Дагестана "Лезгинка".

Приглашаются все желающие. Вход бесплатный.

Мероприятия проходят в рамках Межправительственной программы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подписанной Узбекистаном и Россией в 2018 году.

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Теги:
Самарканд, Ташкент, искусство, Культура, Узбекистан, Россия



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