В Ташкенте и Самарканде проходят Дни культуры России

Праздничные мероприятия, которые охватят несколько городов, призваны укрепить культурные связи между Узбекистаном и Россией.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Ташкенте и Самарканде отмечают Дни культуры России. В эти дни планируется грандиозное празднование.

В четверг в Самарканд прибыли выдающиеся российские деятели культуры и искусства. На вокзале их встречали замхокима Самаркандской области Рустам Кобилов и глава областного управления культуры Хужакул Мухаммадиев.

Выдающихся российских деятелей культуры и искусства встречали в национальных костюмах "Самаркандский вестник"

Россиян встретили замхокима Самаркандской области и глава областного управления культуры "Самаркандский вестник" 1 / 2 "Самаркандский вестник" Выдающихся российских деятелей культуры и искусства встречали в национальных костюмах

В пятницу в 18.00 в областном театре музыкальной драмы пройдет концерт академического танцевального ансамбля Дагестана "Лезгинка".

Приглашаются все желающие. Вход бесплатный.

Мероприятия проходят в рамках Межправительственной программы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подписанной Узбекистаном и Россией в 2018 году.