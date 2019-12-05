"Он всегда казался счастливым": Тохир Миралиев в кадре и в жизни

Не стало заслуженного артиста Узбекистана Тохира Миралиева. Свою последнюю роль он исполнил в фильме "Зарб" ("Удар"). Режиссер этой картины Назим Туляходжаев рассказал Sputnik о своих чувствах от потери в отечественном кинематографе.

"Тохир-ака обладал качеством, которого, кстати, сильно недостает нашим артистам — исключительной дисциплиной, — говорит режиссер. — Многие молодые опаздывают на площадку. А Миралиев всегда приходил за полчаса или час и готовился к роли. Такое отношение к своей профессии меня всегда восхищало.

Причиной востребованности артиста, уверен Туляходжаев, были не регалии, а умение и желание работать.

"Даже на маленькие роли Тохир-ака с удовольствием соглашался, исходя из выражения "нет маленьких ролей, есть маленькие актеры", — говорит режиссер.

Режиссер вспоминает, что Тохир Миралиев всегда казался ему счастливым человеком.

"Он со всеми нежно и по-доброму здоровался, шутил, рассказывал какие-то анекдоты. Мы иногда боялись давать ему что-то сложное. И он из-за этого обижался. Говорил: "Вы что, думаете, что я — старик? Я могу сделать и какое-то сложное физическое действие". К своей профессии он относился с полной отдачей".

В фильме "Зарб" ("Удар") Тохир Миралиев исполнил небольшую, но важную роль.

"Тохир-ака в моем фильме исполнял роль завсегдатая чайханы, балагура, игрока в нарды, — говорит режиссер. — Этот образ Тохир-ака сыграл очень смешно. Каким-то потрясающим образом он это сделал".

Режиссер признается, что хотел предложить именно Тохиру Миралиеву главную роль в своей еще не снятой картине, но не успел этого сделать.

"Это такая психологическая роль старика, философа-отшельника, преданного своей идее, который ради нее жертвует всем, что его окружает, даже семьей и свободой", — рассказывает Назим Туляходжаев.

Уход Тохира Миралиева, по словам режиссера, большая потеря для национального кинематографа.

"Из нашего кино уходят лучшие старики, — говорит Туляходжаев. — Мне очень жаль. Потому что в каждой национальной картине необходимы люди пожилого возраста, которые выполняют определенную задачу — художественную и нравственную. Актеров на эти роли трудно найти. А теперь, с уходом Миралиева, так и почти невозможно".