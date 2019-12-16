Аладдин занимается паркуром: блогер снял видео в Узбекистане

Настоящий паркур от Аладдина на самых красивых улицах Бухары и Хивы - в новом видео YouTube блогера. Смотрите скорее!

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Узбекистане прошли съемки короткометражки с участием Аладдина, который уходит от погони на фоне местных достопримечательностей, сообщает Узбектуризм.

"Фильм снят в историческом жанре с использованием элементов паркура, а его сюжет посвящен новым приключениям Аладдина – знаменитого героя восточных сказок", - говорится в сообщении.

Съемки проходили у исторических зданий древних городов Хивы и Бухары, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Роль Аладдина сыграл экстремальный актер Кален Чан, а режиссером фильма стал известный видеоблогер devinsupertramp или Девин Грэм по инициативе Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан.

"У нас была возможность всю жизнь снимать в Узбекистане, который находится в Центральной Азии. Два места, где мы снимали, были Бухара и Хива. Все выглядело прямо как из фильма, но все было реальным. Люди были невероятно дружелюбны, еда была невероятной, а здания и история были феноменальными!" - поделился впечатлениями автор видео.

YouTube-канал Дэвина, создающего видео о приключениях и экстремальных видах спорта, имеет более 5,5 миллионов подписчиков и более 1,3 миллиарда просмотров.