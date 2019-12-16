Скончалась легенда французского кинематографа Анна Карина

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Умерла французская актриса Анна Карина. Ей было 79 лет, сообщает The Guardian.
"Причиной смерти актрисы стал рак", - говорится в сообщении.
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Министр культуры Франции Франк Риестер написал в своем Twitter, что Карина гипнотизировала весь мир, а французский кинематограф осиротел, потеряв одну из своих легенд.
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"Стилем Анны Кариной в свое время вдохновлялись все студентки гуманитарных вузов, мечтающие жить в Париже и крутить роман с роковым, проблемным режиссером", - написал автор одного из Telegram-каналов Катя Федорова.
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Анна Карина начала карьеру в Париже, сбежав из родной Дании. Во Франции она познакомилась с Коко Шанель, которая придумала для нее сценическое имя — Анна Карина.
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Затем девушка стала широко известной в 1960-х годах, после выхода фильмов Жана-Люка Годара. Среди ее работ — "Маленький солдат", "Женщина есть женщина", "Жить своей жизнью", "Банда аутсайдеров", "Безумный Пьерро".
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Также она написала несколько романов и была певицей, в чем ей помогал композитор и поэт Серж Генсбур.