Скончалась легенда французского кинематографа Анна Карина

Звезда "Новой волны" и муза Жан-Люка Годара умерла из-за рака. Министр культуры Франции заявил, что Карина гипнотизировала весь мир.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Умерла французская актриса Анна Карина. Ей было 79 лет, сообщает The Guardian.

"Причиной смерти актрисы стал рак", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @nouvellevaguefr 15 Дек 2019 в 2:40 PST

Министр культуры Франции Франк Риестер написал в своем Twitter, что Карина гипнотизировала весь мир, а французский кинематограф осиротел, потеряв одну из своих легенд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Love Street Vintage (@lovestreetsf) 15 Дек 2019 в 6:38 PST

"Стилем Анны Кариной в свое время вдохновлялись все студентки гуманитарных вузов, мечтающие жить в Париже и крутить роман с роковым, проблемным режиссером", - написал автор одного из Telegram-каналов Катя Федорова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amanda (@mandie.026) 15 Дек 2019 в 6:10 PST

Анна Карина начала карьеру в Париже, сбежав из родной Дании. Во Франции она познакомилась с Коко Шанель, которая придумала для нее сценическое имя — Анна Карина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ILUKA. (@ilukamusic) 15 Дек 2019 в 7:19 PST

Затем девушка стала широко известной в 1960-х годах, после выхода фильмов Жана-Люка Годара. Среди ее работ — "Маленький солдат", "Женщина есть женщина", "Жить своей жизнью", "Банда аутсайдеров", "Безумный Пьерро".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от rosana (@enfimrosa) 15 Дек 2019 в 7:09 PST

Также она написала несколько романов и была певицей, в чем ей помогал композитор и поэт Серж Генсбур.