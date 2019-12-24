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Буря эмоций и сюрпризы: концерт Севары в Ташкенте

Буря эмоций и сюрпризы: концерт Севары в Ташкенте

MyDay.uz
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191224/13092954/Burya-emotsiy-i-syurprizy-kontsert-Sevary-v-Tashkente.html

Певица исполнила всеми любимые хиты, поблагодарила всех, кто пришел, а также устроила много сюрпризов.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Севара Назархан выступила с сольными концертами в Humo Arena, сообщает MyDay.uz.

На одной сцене с ней выступили Молодежный симфонический оркестр Узбекистана под руководством дирижера, заслуженного артиста РУз Камолиддина Уринбаева, Молодежный хор под руководством Юлдуз Хуснутдиновой, а также лайв-бэнд, с которым Севара Назархан работает более 20 лет.

Буря эмоций и сюрпризы: концерт Севары в Ташкенте
MyDay.uz
Буря эмоций и сюрпризы: концерт Севары в Ташкенте

Главной фишкой выступления стал сурдоперевод для слабослышащих детей специализированной школы-интерната №102, которые позже подарили зрителям песню "Сирдошим" в сурдопереводе, вызвавшую бурю эмоций.

Буря эмоций и сюрпризы: концерт Севары в Ташкенте
MyDay.uz
Буря эмоций и сюрпризы: концерт Севары в Ташкенте

А главным сюрпризом вечера стала совместная песня Севары с народным артистом Шерали Джураевым "Куйгай".

Буря эмоций и сюрпризы: концерт Севары в Ташкенте
MyDay.uz
Буря эмоций и сюрпризы: концерт Севары в Ташкенте

Поддержать концерт певицы пришли артисты, деятели культуры и искусства, предприниматели, бизнесмены, спортсмены, среди которых были замечены Бабур Юлдашев, Акбарходжа Расулов, Хикмат Абдурахманов и Азиза Умарова, Мавлюда Асалходжаева, Насиба Абдуллаева, Руслан Нуритдинов и другие.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Культура, шоу-бизнес, Концерт, музыканты, музыкант, музыка, звезды, знаменитости, артист, певица, Узбекистан, Узбекистан



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