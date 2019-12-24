В Москве госпитализировали Галину Волчек

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Художественного руководителя московского театра "Современник" Галину Волчек экстренно госпитализировали с воспалением легких. Об этом сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
По его словам, Волчек находится в Боткинской больнице.
Галина Борисовна Волчек — актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог. Родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.
В 1955-м Волчек окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых — "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.
В 1972 году стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимает пост его художественного руководителя.
В прошлом году народная артистка СССР отметила юбилей, с праздником ее лично поздравил президент России Владимир Путин.
В 2017-м глава государства вручил Галине Волчек медаль "Герой Труда Российской Федерации".