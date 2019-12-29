10 телеканалов Узбекистана покажут полную версию фильма "Минувшие дни"

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UzAuto Motors начнет производство автомобилей Chevrolet Onix Когда модель поступит в продажу, пока неизвестно. Компания предупредила о возможных остановках в работе предприятия в течение следующего года в связи с подготовительными работами. 80

Президент поручил построить 20-этажные IT-парки в регионах "Развитие будет, если мы сможем внедрить новые молодежные стартап-проекты в жизнь общества. Если мы реализуем эти программы, то ошибок будет меньше," — сказал Шавкат Мирзиёев. 587