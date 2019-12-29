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Фильм Минувшие дни (1969)

10 телеканалов Узбекистана покажут полную версию фильма "Минувшие дни"

kinozon.tv
Культура
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Показ фильма, снятого по роману выдающегося писателя Абдуллы Кадыри, приурочен к 125-летию со дня его рождения.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане десять телеканалов одновременно запустят трансляцию полной версии легендарного фильма "Минувшие дни".

Фильм Минувшие дни (1969)
kinozon.tv
Фильм "Минувшие дни" (1969)

Показ кинокартины, снятой по роману выдающегося писателя Абдуллы Кадыри, приурочен к 125-летию со дня его рождения.

"Полная версия всенародно любимого фильма "Минувшие дни", созданного в 1969 году известным режиссёром Юлдашем Агзамовым, была отреставрирована и оцифрована с негативной кинопленки и передана в Узбекистан 27 декабря 2019 года по личной инициативе Шавката Мирзиёева", – сообщили в "Узбеккино".

Акция, которую удалось провести при поддержке Алишера Усманова, стала первым шагом на пути возрождения шедевров национального кинематографа из российского кинофонда в оцифрованном варианте.

Фильм покажут по государственным и негосударственным телеканалам в следующем порядке:

  1. Телеканал "Миллий" – в 08.00
  2. Телеканал Sevimli TВ – в 10.00
  3. Телеканал "Ешлар" – в 10.20 (на узбекском языке)
  4. Телеканал "Зор ТВ" – в 11.00
  5. Телеканал "Оилавий" – в 13.10 (на русском языке)
  6. Телеканал "Маданият ва марифат" – в 15.10 (на узбекском языке)
  7. Телеканал "Кинотеатр" – в 16.40 (на узбекском языке) и в 20.10 (на русском языке)
  8. Телеканал "Махалля" – в 18.30 (на узбекском языке)
  9. Телеканал "Узбекистан" – в 21.40 (на узбекском языке)
  10. Телеканал "Менинг юртим" – в 22.30
Теги:
Национальное агентство "Узбеккино", фильм, телеканал, Узбекистан



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