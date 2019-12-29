10 телеканалов Узбекистана покажут полную версию фильма "Минувшие дни"

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане десять телеканалов одновременно запустят трансляцию полной версии легендарного фильма "Минувшие дни".
Показ кинокартины, снятой по роману выдающегося писателя Абдуллы Кадыри, приурочен к 125-летию со дня его рождения.
"Полная версия всенародно любимого фильма "Минувшие дни", созданного в 1969 году известным режиссёром Юлдашем Агзамовым, была отреставрирована и оцифрована с негативной кинопленки и передана в Узбекистан 27 декабря 2019 года по личной инициативе Шавката Мирзиёева", – сообщили в "Узбеккино".
Акция, которую удалось провести при поддержке Алишера Усманова, стала первым шагом на пути возрождения шедевров национального кинематографа из российского кинофонда в оцифрованном варианте.
Фильм покажут по государственным и негосударственным телеканалам в следующем порядке:
- Телеканал "Миллий" – в 08.00
- Телеканал Sevimli TВ – в 10.00
- Телеканал "Ешлар" – в 10.20 (на узбекском языке)
- Телеканал "Зор ТВ" – в 11.00
- Телеканал "Оилавий" – в 13.10 (на русском языке)
- Телеканал "Маданият ва марифат" – в 15.10 (на узбекском языке)
- Телеканал "Кинотеатр" – в 16.40 (на узбекском языке) и в 20.10 (на русском языке)
- Телеканал "Махалля" – в 18.30 (на узбекском языке)
- Телеканал "Узбекистан" – в 21.40 (на узбекском языке)
- Телеканал "Менинг юртим" – в 22.30