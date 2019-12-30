Выставка Бахтияра Серекеева открылась в музее имени Савицкого

Гости могут увидеть более 80 картин в разных жанрах, посвященных событиям и явлениям, знакомых каждому.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Нукусе открылась персональная выставка работ Бахтияра Серекеева под названием "Пульс", сообщается на портале Uzbekistan.travel.

Серекеев — молодой каракалпакский художник. Является выпускником Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, членом творческого объединения художников Узбекистана.

Uzbekistan.travel В музее имени Савицкого открылась выставка Бахтияра Серекеева

Гости могут увидеть более 80 работ в разных жанрах, посвященных событиям и явлениям, знакомых каждому. В залах представлены его картины "На свадьбу", "После дождя", "Путешественники", "Аппетит", "Надежда", "Для мамы", "Жизнь" и другие.

Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого был организован в 1966 году. Его называют "Луром в пустыне": экспозиция включает лучшие работы художников-авангардистов первой половины XX века.