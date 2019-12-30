13:29 30 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
В музее имени Савицкого открылась выставка Бахтияра Серекеева

Выставка Бахтияра Серекеева открылась в музее имени Савицкого

Uzbekistan.travel
Культура
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1313/30/13133034.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191230/13132899/Vystavka-Bakhtiyara-Serekeeva-otkrylas-v-muzee-imeni-Savitskogo.html

Гости могут увидеть более 80 картин в разных жанрах, посвященных событиям и явлениям, знакомых каждому.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Нукусе открылась персональная выставка работ Бахтияра Серекеева под названием "Пульс", сообщается на портале Uzbekistan.travel.

Серекеев — молодой каракалпакский художник. Является выпускником Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, членом творческого объединения художников Узбекистана.

В музее имени Савицкого открылась выставка Бахтияра Серекеева
Uzbekistan.travel
В музее имени Савицкого открылась выставка Бахтияра Серекеева

Гости могут увидеть более 80 работ в разных жанрах, посвященных событиям и явлениям, знакомых каждому. В залах представлены его картины "На свадьбу", "После дождя", "Путешественники", "Аппетит",  "Надежда", "Для мамы", "Жизнь" и другие.

Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого был организован в 1966 году. Его называют "Луром в пустыне": экспозиция включает лучшие работы художников-авангардистов первой половины XX века.

Теги:
Каракалпакстан, Узбекистан, Культура, искусство, Выставка, музей



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
#СпутникСила: журналисты запустили акцию в защиту Sputnik Эстония — фото
Новогодняя сказка
Дети из Южной Осетии побывали в новогодней Москве
Главные события 2019 года в политике, экономике, культуре и спорте
Главные события 2019-го в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться