23:50 30 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Парад дедов Морозов в Бухаре

Бухару заполонили Деды Морозы - фото

Хокимият г. Бухара
Культура
Получить короткую ссылку
320
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1314/18/13141816.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191230/13142050/Bukharu-zapolonili-Dedy-Morozy---foto.html

Десятки зимних волшебников заполонили улицы Бухары в канун Нового года. 30 декабря в древнем городе прошел парад Дедов Морозов, которые в Узбекистане именуются Корбобо.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Бухаре прошел парад Дедов Морозов. Многометровая колонна начала формироваться утром у здания Молодежного центра на Площади фонтанов. Именно это место претендует на звание главной новогодней площадки города. Фотографии шествия опубликованы на сайте местного хокимията.

Авангард этого грандиозного шествия состоял из музыкантов, задававших тон всей колонне. Множество людей, разодетых в узнаваемые костюмы Корбобо, Снегурочек и скоморохов, двигались к исторической части города.

Парад дедов Морозов в Бухаре
Хокимият г. Бухара
Парад дедов Морозов в Бухаре
На громкое веселье слетались местные жители и туристы. Новогодние волшебники угощали встретившихся по пути детей сладостями.

Парад дедов Морозов в Бухаре
Хокимият г. Бухара
Парад дедов Морозов в Бухаре
Пройдясь по древним улочкам вдоль многовековых архитектурных памятников, колонна остановилась на площади Регистан у цитадели Арк.

Парад дедов Морозов в Бухаре
Хокимият г. Бухара
Парад дедов Морозов в Бухаре
Теги:
Корбобо, Новый год, Бухара



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ортик Отажонов
Невосполнимые утраты 2019 года
Состоялся обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса
Слезы и радость: как прошел обмен пленными между Украиной и Донбассом
Главные события 2019 года в политике, экономике, культуре и спорте
Главные события 2019-го в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться