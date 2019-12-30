Бухару заполонили Деды Морозы - фото

Десятки зимних волшебников заполонили улицы Бухары в канун Нового года. 30 декабря в древнем городе прошел парад Дедов Морозов, которые в Узбекистане именуются Корбобо.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Бухаре прошел парад Дедов Морозов. Многометровая колонна начала формироваться утром у здания Молодежного центра на Площади фонтанов. Именно это место претендует на звание главной новогодней площадки города. Фотографии шествия опубликованы на сайте местного хокимията.

Авангард этого грандиозного шествия состоял из музыкантов, задававших тон всей колонне. Множество людей, разодетых в узнаваемые костюмы Корбобо, Снегурочек и скоморохов, двигались к исторической части города.

Хокимият г. Бухара Парад дедов Морозов в Бухаре

На громкое веселье слетались местные жители и туристы. Новогодние волшебники угощали встретившихся по пути детей сладостями.

Хокимият г. Бухара Парад дедов Морозов в Бухаре

Хокимият г. Бухара Парад дедов Морозов в Бухаре

Пройдясь по древним улочкам вдоль многовековых архитектурных памятников, колонна остановилась на площади Регистан у цитадели Арк.