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Президентская новогодняя елка в Ташкенте

Что смотрели узбекистанцы по телевизору в новогоднюю ночь

Пресс-служба Министерства народного образования
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200105/13162319/Chto-smotreli-uzbekistantsy-po-televizoru-v-novogodnyuyu-noch.html

Самым просматриваемым на ряде телеканалов стало новогоднее обращение президента Шавката Мирзиёева к народу Узбекистана (29,9% зрителей на телеканале Sevimli, 18,4% на телеканале ZO`R TV, 11,7% на телеканале  Milliy TV, 5,7% на телеканале Mening yurtim).

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. Пресс-служба проекта "Культурное наследие Узбекистана" поделилась с редакцией Sputnik Узбекистан интересной статистикой о том, какие отечественные телеканалы пользовались наибольшей популярностью узбекистанцев и каким фильмам и передачам граждане отдали предпочтение в новогоднюю ночь.

По данным Kantar Media Uzbekistan, лидером рейтинга стал телеканал Sevimli. На второй строчке расположился ZO`R TV, почетная "бронза" досталась телеканалу Milliy TV, и замкнул рейтинг канал Mening yurtim.

Самым просматриваемым на ряде телеканалов стало новогоднее обращение президента Шавката Мирзиёева к народу Узбекистана (29,9% зрителей на телеканале Sevimli, 18,4% на телеканале ZO`R TV, 11,7% на телеканале  Milliy TV, 5,7% на телеканале Mening yurtim). Оставшиеся проценты просмотров распределились между другими государственными и негосударственными телеканалами.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Конечно, в праздничный вечер зрители ждали яркие, красочные и музыкальные передачи. Особый интерес вызвали различные новогодние шоу.  Fayzli Yangi yil shousi  - "Любимое новогоднее шоу", стало самым популярным на телеканале Sevimli и вообще самым просматриваемым в новогоднюю ночь (25,1% зрителей). Ему уступил Mening qaynonam general: Yangi yil kulinar shousi  - "Моя свекровь – генерал: новогоднее кулинарное шоу" (14,6%).

На телеканале ZO`R TV наибольшее количество просмотров набрало шоу Yangi yil bekati – "Новогодняя остановка" (19,3%), а также прямой эфир передачи Zo'r yangi yil – "Классный Новый год" (14%).

Телеканал Milliy TV удивил телезрителей шоу Xos mos (7,7%) и передачей Yangi yil Ozoda Nursaidova bilan – "Новый год с Озодой Нурсаидовой" (6,5%). Кроме этого, популярностью пользовался художественный фильм "Jizzadramma" (6,5%).

Предпочтения зрителей канала Mening yurtim оказались на стороне передачи Dam shou (9,5%).

Топ-5 самого популярного у зрителей контента в новогоднюю ночь выглядит так:

1.      Fayzli Yangi yil shousi (Sevimli)

2.      Yangi yil bekati (ZO`R TV)

3.      Mening qaynonam general: Yangi yil kulinar shousi (Sevimli)

4.      Zo'r yangi yil (ZO`R TV)

5.      Dam shou (Mening yurtim).

Для составления рейтинга был выбран временной промежуток с 20.00 31 декабря 2019 года до 00.00 2020-го.

Для справки: Kantar Media - международная исследовательская компания, осуществляющая телеизмерения более чем в 100 странах мира.

Теги:
рейтинг, Узбекистан, телевидение, новогодние праздники, праздник, Новый год



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