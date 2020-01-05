Что смотрели узбекистанцы по телевизору в новогоднюю ночь

Самым просматриваемым на ряде телеканалов стало новогоднее обращение президента Шавката Мирзиёева к народу Узбекистана (29,9% зрителей на телеканале Sevimli, 18,4% на телеканале ZO`R TV, 11,7% на телеканале Milliy TV, 5,7% на телеканале Mening yurtim).

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. Пресс-служба проекта "Культурное наследие Узбекистана" поделилась с редакцией Sputnik Узбекистан интересной статистикой о том, какие отечественные телеканалы пользовались наибольшей популярностью узбекистанцев и каким фильмам и передачам граждане отдали предпочтение в новогоднюю ночь.

По данным Kantar Media Uzbekistan, лидером рейтинга стал телеканал Sevimli. На второй строчке расположился ZO`R TV, почетная "бронза" досталась телеканалу Milliy TV, и замкнул рейтинг канал Mening yurtim.

Самым просматриваемым на ряде телеканалов стало новогоднее обращение президента Шавката Мирзиёева к народу Узбекистана (29,9% зрителей на телеканале Sevimli, 18,4% на телеканале ZO`R TV, 11,7% на телеканале Milliy TV, 5,7% на телеканале Mening yurtim). Оставшиеся проценты просмотров распределились между другими государственными и негосударственными телеканалами.

Конечно, в праздничный вечер зрители ждали яркие, красочные и музыкальные передачи. Особый интерес вызвали различные новогодние шоу. Fayzli Yangi yil shousi - "Любимое новогоднее шоу", стало самым популярным на телеканале Sevimli и вообще самым просматриваемым в новогоднюю ночь (25,1% зрителей). Ему уступил Mening qaynonam general: Yangi yil kulinar shousi - "Моя свекровь – генерал: новогоднее кулинарное шоу" (14,6%).

На телеканале ZO`R TV наибольшее количество просмотров набрало шоу Yangi yil bekati – "Новогодняя остановка" (19,3%), а также прямой эфир передачи Zo'r yangi yil – "Классный Новый год" (14%).

Телеканал Milliy TV удивил телезрителей шоу Xos mos (7,7%) и передачей Yangi yil Ozoda Nursaidova bilan – "Новый год с Озодой Нурсаидовой" (6,5%). Кроме этого, популярностью пользовался художественный фильм "Jizzadramma" (6,5%).

Предпочтения зрителей канала Mening yurtim оказались на стороне передачи Dam shou (9,5%).

Топ-5 самого популярного у зрителей контента в новогоднюю ночь выглядит так:

1. Fayzli Yangi yil shousi (Sevimli)

2. Yangi yil bekati (ZO`R TV)

3. Mening qaynonam general: Yangi yil kulinar shousi (Sevimli)

4. Zo'r yangi yil (ZO`R TV)

5. Dam shou (Mening yurtim).

Для составления рейтинга был выбран временной промежуток с 20.00 31 декабря 2019 года до 00.00 2020-го.

Для справки: Kantar Media - международная исследовательская компания, осуществляющая телеизмерения более чем в 100 странах мира.