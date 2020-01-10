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Съемка

В Узбекистане сняли художественный фильм, посвященный 75-летию Победы

© CC0 / Unpalash / Krists Luhaers
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200110/13185343/V-Uzbekistane-snyali-khudozhestvennyy-film-posvyaschennyy-75-letiyu-Pobedy.html

В новой киноленте режиссера Джахонгира Ахмедова рассказывается история Зульфии Закировой из села Ханабад Ташкентской области, которая потеряла на войне всех своих сыновей.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Узбекистане завершились съемки исторического художественного фильма "Илхак", посвященного 75-летию Победы во Второй мировой войне, передает УзА.

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В основе сюжета фильма лежит история Зульфии Закировой из села Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области. Ее пятеро сыновей - Исокжон Холматов, Ахмаджон Холматов, Мухаммаджон Холматов, Вахобжон Холматов и Юсуфжон Холматов - не вернулись с войны.

Когда в семьи односельчан приходили "черные" письма (подтверждение гибели человека на войне. – Sputnik), то местные жители утешали друг друга, говоря: "Погиб один из ваших детей, а у тети Зульфии погибли пятеро сыновей, так будьте и вы такими же терпеливыми".

После войны женам ее сыновей предложили выйти замуж, но невестки отказались и многие годы оставались верными своим мужьям.

Известно, что один из сыновей Зульфии Закировой Мухаммаджон похоронен 24 февраля 1945 года в польском городе Вембрандава. Младший сын Юсуф был тяжело ранен во время битвы за прорыв блокады Ленинграда. Он умер в больнице и похоронен на Пискаревском кладбище.

Часть художественной картины снята совместно с "Беларусьфильмом".

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Теги:
День Победы, Великая Отечественная война, фильм



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