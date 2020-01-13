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Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев" Константин Бромберг

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200113/13204566/Umer-rezhisser-Priklyucheniy-Elektronika-i-Charodeev-Konstantin-Bromberg.html

Создатель любимых миллионами фильмов умер в Детройте на 81-м году жизни. По словам сценариста и режиссера Михаила Идова, после эмиграции в США Бромберг "ничем связанным с кино не занимался", "просто жил".

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Советский кинорежиссер Константин Бромберг скончался в США в возрасте 80 лет. Об этом сообщил сценарист и режиссер Михаил Идов.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", — написал Идов на своей странице в Facebook.

По его словам, после эмиграции в Соединенные Штаты Бромберг "ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил".

"Одно время, помню, грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров", — отметил Михаил Идов.

Константин Леонидович Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965-м он окончил сценарный факультет ВГИКа, затем работал режиссером телевидения. Дебютной работой Бромберга в кино стала картина "Длинный день Кольки Павлюкова".

Бромберг снял такие фильмы, как "Был настоящим трубачом", "Приключения Электроника", "Чародеи", а также несколько выпусков юмористического киножурнала "Ералаш".

Бромберг — лауреат Государственной премии СССР за фильм "Приключения Электроника", заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Теги:
Культура, кинематограф, Кино, СССР, кинорежиссер, режиссер



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