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Певец Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили выступит в Ташкенте в январе

© Sputnik / Валерий Левитин
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200116/13229833/Soso-Pavliashvili-vystupit-v-Tashkente-v-yanvare.html

Артист исполнит полюбившиеся многим хиты "Пой со мной", "Небо на ладони", "Радовать", "Тост", "Арго", "Вспоминайте грузина", "Носите женщин на руках", "Помолимся за родителей".

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Ташкенте 31 января во Дворце "Дружбы народов" пройдет сольный концерт Сосо Павлиашвили, сообщает "Афиша.уз".

"Начало концерта в 19.00", - говорится в сообщении.

Артист исполнит полюбившиеся многим хиты "Пой со мной", "Небо на ладони", "Радовать", "Тост", "Арго", "Вспоминайте грузина", "Носите женщин на руках", "Помолимся за родителей".

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Цена билета от 70 000 сумов.

Творчество Сосо Павлиашвили удостоено немалого количества наград: певец участвовал в трех международных конкурсах и во всех получал Гран-при.

Теги:
Культура, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, музыканты, музыкант, музыка, Концерт



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