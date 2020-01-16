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В музее имени Савицкого открылась выставка Бахтияра Серекеева

Музейные экспонаты представят в электронном виде

Uzbekistan.travel
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200116/13237677/Muzeynye-eksponaty-predstavyat-v-elektronnom-vide.html

Первым этапом проекта является внутренняя электронная каталогизация, созданная только для сотрудников. Она поможет управлять внутренними отчетами и составлять документы по музейным экспонатам.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан в тестовом режиме внедрил электронную каталогизацию в четырех музеях страны: Государственном музее искусства Узбекистана, Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана, Доме-музее Айбека и Каракалпакском государственном музее искусств имени И. В. Савицкого. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-служба ведомства.

В музее имени Савицкого открылась выставка Бахтияра Серекеева
Uzbekistan.travel
Выставка Бахтияра Серекеева открылась в музее имени Савицкого

Электронная каталогизация будет внедряться в два этапа. Первым этапом является внутренняя электронная каталогизация, созданная только для сотрудников музеев. Она поможет управлять внутренними музейными отчетами и составлять документы по музейным экспонатам через специальную программу. Внедрение электронной каталогизации Национального музейного фонда Республики Узбекистан будет осуществлено с помощью программного обеспечения MuseumPlus от швейцарской компании-разработчика "Zetcom". Среди известных музеев мира, пользующихся данной платформой - Музей Лувра, Музей города Нью-Йорк, Северо-Западный музей культуры и искусства и многие другие.

В целях обучения по использованию этой программы для сотрудников музеев и Фонда были проведены тренинги с участием специалистов компании Zetcom.

По итогам подготовительных мероприятий, сотрудники вышеперечисленных музеев провели работу по созданию базы данных музеев - разработали специальные таблицы, в которых детально описывается каждый экспонат музея, провели инвентаризацию и предварительную подготовку сотрудников к переходу на новую систему каталогизации.

© Sputnik /
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На данный момент Фонд начал передавать сотрудникам вышеупомянутых музеев доступ к системе MuseumPlus.

Вторым этапом запланировано создание внешней виртуальной галереи – сайта с каталогами музеев, который будет доступен всем пользователям интернета. На сайте посетители смогут рассмотреть экспонаты в высоком качестве, а также подробно ознакомиться с описанием и историей создания экспонатов из основной коллекции каждого музея.

Теги:
Министерство культуры Узбекистана



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