Юлдуз Усманова совершила паломничество - фото

Певица выложила фотографии и видео, сделанные во время поездки, однако не стала рассказывать, в каких именно святых местах побывала.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Легенда Узбекистана Юлдуз Усманова совершила паломничество, об этом она рассказала в своем Instagram.

Певица выложила фотографии и видео, сделанные во время поездки. Например, она встретила соотечественницу и пожелала ей хорошего паломничества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulduz Usmonova (@yulduzibragimovnausmonova) 17 Янв 2020 в 10:11 PST

На одном из снимков, опубликованном артисткой, она снята во время намаза на обочине дороги. Рядом с ней находится ее муж и продюсер Мансур Агалиев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulduz Usmonova (@yulduzibragimovnausmonova) 18 Янв 2020 в 6:45 PST

О том, в каких именно святых местах побывала артистка, она не стала рассказывать, однако пользователи соцсетей предполагают, что Юлдуз Усманова могла посетить Мекку и Медину.