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Юлдуз Усманова совершила паломничество - фото

Юлдуз Усманова совершила паломничество - фото

Instagram
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200120/13255876/Yulduz-Usmanova-sovershila-palomnichestvo---foto.html

Певица выложила фотографии и видео, сделанные во время поездки, однако не стала рассказывать, в каких именно святых местах побывала.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Легенда Узбекистана Юлдуз Усманова совершила паломничество, об этом она рассказала в своем Instagram.

Певица выложила фотографии и видео, сделанные во время поездки. Например, она встретила соотечественницу и пожелала ей хорошего паломничества.

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Публикация от Yulduz Usmonova (@yulduzibragimovnausmonova)

На одном из снимков, опубликованном артисткой, она снята во время намаза на обочине дороги. Рядом с ней находится ее муж и продюсер Мансур Агалиев.

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Публикация от Yulduz Usmonova (@yulduzibragimovnausmonova)

О том, в каких именно святых местах побывала артистка, она не стала рассказывать, однако пользователи соцсетей предполагают, что Юлдуз Усманова могла посетить Мекку и Медину.

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