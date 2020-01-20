Юлдуз Усманова совершила паломничество - фото

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Легенда Узбекистана Юлдуз Усманова совершила паломничество, об этом она рассказала в своем Instagram.
Певица выложила фотографии и видео, сделанные во время поездки. Например, она встретила соотечественницу и пожелала ей хорошего паломничества.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На одном из снимков, опубликованном артисткой, она снята во время намаза на обочине дороги. Рядом с ней находится ее муж и продюсер Мансур Агалиев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О том, в каких именно святых местах побывала артистка, она не стала рассказывать, однако пользователи соцсетей предполагают, что Юлдуз Усманова могла посетить Мекку и Медину.