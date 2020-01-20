Когда Дженнифер Энистон принимала награду на сцене, Брэд Питт наблюдал за ней с бэкстейджа, и это, наверное, самое милое видео, которое вы увидите.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Главным событием вчерашнего вечера в Лос-Анджелесе стала вовсе не премия SAG Awards, а то, что во время нее все мы стали свидетелями воссоединения года - Брэда Питта и Дженнифер Энистон, сообщает TMZ.

"Это было настолько трогательно, что все подумали, что сейчас 2002 год!", - говорят зрители премии.

© AFP 2018 / Vivien Best Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards

Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".

Принимая награду на сцене, Брэд Питт заявил, что ему стоит добавить это достижение в свой профиль в Tinder, и все камеры тут же развернулись на Дженнифер.

© AFP 2018 / VALERIE MACON Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards

Когда на ту же сцену поднялась сама актриса, Брэд Питт наблюдал за ней с бэкстейджа, и это, наверное, самое милое видео, которое вы увидите.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) 20 января 2020 г.

Ну, и в конце, концов, репортерам удалось сфотографировать нежный момент между двумя, когда Дженнифер уходила со сцены, за которой ее ждал бывший муж.