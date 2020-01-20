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Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards

Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards

© AFP 2018 / Vivien Killilea
Культура
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Когда Дженнифер Энистон принимала награду на сцене, Брэд Питт наблюдал за ней с бэкстейджа, и это, наверное, самое милое видео, которое вы увидите.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Главным событием вчерашнего вечера в Лос-Анджелесе стала вовсе не премия SAG Awards, а то, что во время нее все мы стали свидетелями воссоединения года - Брэда Питта и Дженнифер Энистон, сообщает TMZ.

"Это было настолько трогательно, что все подумали, что сейчас 2002 год!", - говорят зрители премии.

Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
© AFP 2018 / Vivien Best
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards

Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".

Принимая награду на сцене, Брэд Питт заявил, что ему стоит добавить это достижение в свой профиль в Tinder, и все камеры тут же развернулись на Дженнифер.

Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
© AFP 2018 / VALERIE MACON
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards

Когда на ту же сцену поднялась сама актриса, Брэд Питт наблюдал за ней с бэкстейджа, и это, наверное, самое милое видео, которое вы увидите.

Ну, и в конце, концов, репортерам удалось сфотографировать нежный момент между двумя, когда Дженнифер уходила со сцены, за которой ее ждал бывший муж.

Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
© AFP 2018 / Vivien Killilea
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
Теги:
любовь, Культура, шоу-бизнес, звезды, Лос-Анджелес, США, США, знаменитости, Брэд Питт



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