Умерла актриса Аида Юнусова

Зрители помнят Юнусову по ролям в таких фильмах, как "Слепой дождь", "Здесь проходит граница", "Караван", "Айша", "Великолепный мечтатель", "Поле Айсулу", "Золотая осень" и многим другим.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Скончалась заслуженная артистка Узбекской ССР Аида Юнусова, сообщает Upl.uz. Ей был 71 год.

По данным СМИ, причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь.

Аида Муратовна Юнусова родилась 10 февраля 1948 года в Маргилане. В 1970-м окончила Ташкентский государственный театрально-художественный институт имени А.Н. Островского, факультет театра драмы и кино. Затем, после успешного дебюта в фильме "Слепой дождь", была принята на работу в студию киноактера при Узбекфильме. Там она проработала с 1970 по 1989 годы.

Зрители помнят Юнусову по ролям в таких картинах, как "Здесь проходит граница", "Караван", "Айша", "Великолепный мечтатель", "Поле Айсулу", "Золотая осень" и многим другим.