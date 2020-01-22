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Узбекистан стал страной-партнером крупнейшего фестиваля искусств в Индии

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200122/13282497/Uzbekistan-stal-stranoy-partnerom-krupneyshego-festivalya-iskusstv-v-Indii.html

Ежегодно в ярмарке принимают участие свыше миллиона ремесленников и посетителей более чем из 60 стран мира.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекистан стал страной-партнером 34-й Международной ярмарки Surajkund Mela – одного из крупнейших в Азии фестивалей ремесленничества.

Мероприятие проводится ежегодно. В этот раз оно пройдет с 1 по 16 февраля в индийском штате Харьяна.

Фестиваль Surajkund Mela
Фестиваль Surajkund Mela

В рамках фестиваля запланированы "День узбекской кухни" и "День узбекской культуры". В культурных мероприятиях примут участие мастера прикладного искусства, музыканты, повара из Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей.

Surajkund Mela - это стилизованная ярмарка с павильонами, где разные страны могут представить свое прикладное искусство. Согласно концепции, каждый год один штат Индии выбирается как тема фестиваля, а одна из зарубежных стран становится страной-партнером. Данный формат позволяет привлечь внимание к искусству, традициям, культуре и кухне этого государства.

Фестиваль Surajkund Mela
Фестиваль Surajkund Mela

Организацией павильонов Узбекистана и культурных мероприятий в рамках фестиваля занимаются посольство республики в Дели, Госкомтуризма, Ташкентская палата товаропроизводителей, хокимияты регионов и ассоциация "Хунарманд".

Фестиваль Surajkund Mela проводится ежегодно при содействии министерств иностранных дел, туризма и текстиля Индии.

Теги:
искусство, ремесленники, фестиваль, Культура, Узбекистан, Индия



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