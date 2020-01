Азербайджанский певец Эмин выступит в Ташкенте в марте

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Ташкенте выступит азербайджанский певец Emin (Эмин Агаларов), сообщает iTicket.uz.

Концерт пройдет 8 марта в 19.00 во Дворце "Дружбы народов". Зрители услышат все главные хиты артиста: "Я не могу сказать", Let me go, "Проститься", "Если ты рядом" и "Смотришь в небо".

Выступление состоится в рамках мирового турне артиста под названием Good Love.

Это не первый раз, когда Эмин Агаларов приезжает в республику со своим концертом: певец посетил Ташкент в прошлом году в преддверии Международного женского праздника.

Стоимость билета на этот концерт составит 110 000-1 500 000 сумов.