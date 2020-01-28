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Азербайджанский певец Эмин выступит в Ташкенте в марте

© Sputnik / Максим Блинов
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200128/13324553/Azerbaydzhanskiy-pevets-Emin-vystupit-v-Tashkente-v-marte.html

Эмин Агаларов выступит в столице Узбекистана в рамках своего мирового тура Good Love, который станет самым масштабным за всю музыкальную карьеру артиста.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Ташкенте выступит азербайджанский певец Emin (Эмин Агаларов), сообщает iTicket.uz.

Концерт пройдет 8 марта в 19.00 во Дворце "Дружбы народов". Зрители услышат все главные хиты артиста: "Я не могу сказать", Let me go, "Проститься", "Если ты рядом" и "Смотришь в небо".

Выступление состоится в рамках мирового турне артиста под названием Good Love.

Это не первый раз, когда Эмин Агаларов приезжает в республику со своим концертом: певец посетил Ташкент в прошлом году в преддверии Международного женского праздника.

Стоимость билета на этот концерт составит 110 000-1 500 000 сумов.

Теги:
Россия, Ташкент, Концерт, певец



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