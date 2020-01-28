Сквозь время и слезы: в Самарканде снимают кино о подвиге узбекского народа

Достоинство и благородство узбекского народа легли в основу будущего фильма. Эту историю исследует более 20 лет голландский журналист Ремко Рейдинг.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В Самарканде начались съемки документальной киноленты на основе исторического события времен Великой Отечественной Войны, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".

Это фильм о 101 узбеке, которые в 1941 году попали в плен под Смоленском и были отправлены голландский концлагерь Амерсфорт. По личному распоряжению одного из вождей нацистов Геббельса пленников готовили для съемок пропагандистского фильма о том, как нацисты воюют с "дикими народами". Кроме этого, после провала плана Гитлера по молниеносному завоеванию Советского Союза, кинолента должна была поднять упавший дух немецких солдат, показать противника диким и ничтожным.

С этой целью нацисты отобрали 101 солдата, большинство из которых были из Узбекистана, и не давали им еды. Когда вызвали немецкую операторскую группу, узбекским военнопленным, истощенным от голода, кинули буханку хлеба в надежде, что они накинутся на нее и будут драться. Однако вышло совершенно иначе.

Узбеки по-восточному стали делить буханку хлеба и передавать по цепочке крошечные кусочки друг другу. Немцы были в ярости. Пленных жестоко избили, а затем расстреляли. Таким образом, чудовищная фашистская затея Геббельса провалилась.

Именно этот эпизод, как пример достоинства и благородства узбекского народа, ляжет в основу будущего фильма. Эту историю исследует более 20 лет голландский журналист Ремко Рейдинг. Сейчас он прибыл в Узбекистан, чтобы принять участие в создании киноленты о подвиге человеческого духа.

Пресс-служба НА "Узбеккино" Участники съёмочной группы НА "Узбеккино" посетили монумент Скорбящей матери в Самарканде

Проект реализует НА "Узбеккино" совместно с кинематографистами из Голландии при финансировании хокимията Самаркандской области, так как предположительно узники Амсфортского концлагеря являлись жителями этой области.

"В своем недавнем послании к Олий Мажлису Президент Шавкат Мирзиёев, особо отметил что в нашей стране проводится масштабная работа по увековечению героизма и стойкости нашего народа в годы войны, - сказал глава НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов. - Я уверен, что в результате сотрудничества между узбекскими и голландскими документалистами будет создан фильм, который откроет новые страницы и факты в этой истории, в которой ярко проявился национальный дух узбекского народа и героический поступок узбекских военнопленных," - добавил он.

Главной целью проекта Ремко Рейдинг считает сохранение памяти о настоящих героях Войны. "Однако самое важное, и на что я искренне надеюсь - это то, что в процессе работы, наших исследований удастся восстановить имена погибших бойцов и найти их родственников", - подчеркнул Рейдинг.