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Титаны русского рока: в Ташкенте пройдет юбилейный концерт Nautilus Pompilius

© Sputnik / Юрий Стрелец
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200130/13339000/Titany-russkogo-roka-v-Tashkente-proydet-yubileynyy-kontsert-Nautilus-Pompilius.html

Без этой группы представить русский рок невозможно. Nautilus Pompilius был на пике своей популярности во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Популярная российская рок-группа Nautilus Pompilius с Вячеславом Бутусовым приедет в Узбекистан с концертом в честь 35-летия творчества.

Мероприятие пройдет 25 апреля в столичном Дворце "Дружбы народов".

Стоимость билетов составит от 100 000 до 1 000 000 сумов.

Всесоюзную известность группа получила после выхода альбома "Разлука" в 1986-м, а с 1987 по 1988 годы в стране началась настоящая "наутилосомания". Nautilus Pompilius оставался на пике своей популярности и в середине 1990-х.

Самыми известными хитами стали композиции "Скованные одной цепью", "Зверь", "Прогулки по воде", "Крылья", "Казанова" и "Падал теплый снег".

Теги:
Концерт, Ташкент, музыка



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