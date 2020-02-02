Узбекистан принял участие в открытии крупнейшего фестиваля искусств в Индии

Ярмарка ремесленничества Surajkund Mela собрала представителей 40 государств мира. Каждая страна организовала свой павильон, в котором ремесленники знакомят посетителей с культурой того места, откуда они приехали.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В индийском городе Фаридабад прошла торжественная церемония открытия одного из крупнейших в Азии фестивалей ремесленничества Surajkund Mela.

В этом году Узбекистан выбран страной-партнером выставки.

Посольство республики Узбекистан в Индии Международный фестиваль ремесленничества "Surajkund Mela"

В церемонии приняли участие президент Индии Рам Натх Ковинд, главный министр штата Харьяна Манохар Лал Кхаттар, губернаторы штатов Харьяна и Химачал Прадеш, дипломаты, СМИ и представители 40 стран-участников фестиваля.

Посольство республики Узбекистан в Индии Международный фестиваль ремесленничества "Surajkund Mela"

Открытие началось с торжественного шествия по главной улице фестиваля, где выступили музыканты и фольклорные ансамбли различных регионов Индии и стран-участниц. Узбекистан представили ансамбли Самарканда, Хорезма и Бухары.По словам индийского лидера, фестиваль Surajkund Mela стал прекрасной возможностью для всех участников познакомиться с богатой культурой и традиционным искусством Узбекистана.

"Индия и Узбекистан имеют глубокие культурные и дипломатические отношения. Хотя у наших стран нет общей географической границы, наши сердца очень близки друг для друга. Тесное партнерство в сфере культуры и искусства сближает людей, укрепляя дружбу и теплые чувства", - отметил он.

Теплые комментарии республика получила и от премьер-министра Индии Нарендры Моди. Он поблагодарил Шавката Мирзиёева за его "лидерство и инициативы, которые все больше сближают Индию и Узбекистан".

Международный фестиваль ремесленничества "Surajkund Mela" Посольство республики Узбекистан в Индии

Международный фестиваль ремесленничества "Surajkund Mela" Посольство республики Узбекистан в Индии

Международный фестиваль ремесленничества "Surajkund Mela" Посольство республики Узбекистан в Индии

Международный фестиваль ремесленничества "Surajkund Mela" Посольство республики Узбекистан в Индии

Международный фестиваль ремесленничества "Surajkund Mela" Посольство республики Узбекистан в Индии 1 / 5 Посольство республики Узбекистан в Индии Международный фестиваль ремесленничества "Surajkund Mela"

Замминистра туризма индийского штата Харьяна Виджай Вардхан, в свою очередь, отметил то огромное внимание, которое узбекский лидер уделяет поддержке ремесленничества и которое побудило Индию выбрать Узбекистан страной-партнером фестиваля.

В делегацию Узбекистана вошли около 100 представителей, в числе которых - представители Ассоциации "Хунарманд", мастера прикладного искусства, дизайнеры, ювелиры, музыканты и повара из Самарканда, Бухары и Хорезма.

Фестиваль продлится до 16 февраля. Ожидается, что его посетят 1,5 миллиона человек.