Zivert выступит в Ташкенте

Песня артистки под названием Life вошла в топ-5 треков, которые узбекистанцы чаще всего переслушивают.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Ташкент друг за другом едут самые известные артисты современности из разных стран. Так, в апреле столицу посетит одна из самых заметных звезд 2019 года Zivert, сообщает "Афиша.уз".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZIVERT🎙 life в кайф 👽 (@_zivert) 19 Янв 2020 в 5:20 PST

Известно, что концерт пройдет 2 апреля в 19.00 на теннисном корте "Узбекистан".

Стоимость билетов: от 100 000 до 600 000 сумов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZIVERT🎙 life в кайф 👽 (@_zivert) 21 Ноя 2019 в 5:31 PST

Напомним, Zivert - Юлия Зиверт - прославилась в 2017 году с песнями "Чак" и "Анестезия". Широкую популярность получила в конце 2018-м после выхода трека Life.

К выводу, что она хочет быть певицей, Юлия пришла уже в зрелом возрасте. До этого перепробовала много разных профессий, включая стюардессу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZIVERT🎙 life в кайф 👽 (@_zivert) 8 Сен 2019 в 5:59 PDT

27 сентября 2019 года она выпустила дебютный альбом Vinyl #1.

Трек Life стал самым разыскиваемым синглом в Shazam за 2019-й, а также занял первую строчку самых популярных треков 2019 года по версии "Яндекс. Музыка" и второе место в рейтинге самых прослушиваемых треков в России по версии Apple Music.

Также песня Zivert Life вошла в топ-5 самых повторяемых композиций, которые слушают узбекистанцы.