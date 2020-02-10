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Презентация книги Узбекистан. Дорога в Самарканд

Все великолепие Востока: как выглядит книга "Узбекистан. Дорога в Самарканд"

Фонд развития культуры и искусства при Министерстве Культуры Узбекистана
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200210/13435296/Vse-velikolepie-Vostoka-kak-vyglyadit-kniga-Uzbekistan-Doroga-v-Samarkand.html

Известный фотограф Лазиз Хамани провел в Узбекистане более пятидесяти съемочных дней. За это время он сделал сотни волшебных кадров. Некоторые из них вы можете увидеть уже сейчас.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Книга "Узбекистан. Дорога в Самарканд", посвященная культурному и природному наследию республики, будет презентована в Ташкенте в апреле, сообщили в Фонде развития культуры и искусства при Минкульте.

Презентация книги Узбекистан. Дорога в Самарканд
Фонд развития культуры и искусства при Министерстве Культуры Узбекистана
Книга "Узбекистан. Дорога в Самарканд"

В мероприятии примут участие авторы книги — соучредитель и редактор издательства Assouline Publishing Яффа Ассулин и всемирно известный фотограф Лазиз Хамани, который провел в Узбекистане более пятидесяти съемочных дней.

Презентация книги Узбекистан. Дорога в Самарканд
Фонд развития культуры и искусства при Министерстве Культуры Узбекистана
Книга "Узбекистан. Дорога в Самарканд"

"Узбекистан — одно из немногих мест на планете, где воображение совпадает с реальностью. Страна изобилует бесподобными пейзажами и незабытыми традициями. Архитектурный ландшафт региона, увенчанный золотыми дворцами и удивительными памятниками, настолько богат деталями, что порой кажется, что эти строения отражают сами небеса", — говорится в предисловии к книге.

Презентация книги Узбекистан. Дорога в Самарканд
Фонд развития культуры и искусства при Министерстве Культуры Узбекистана
Книга "Узбекистан. Дорога в Самарканд"
Презентация книги Узбекистан. Дорога в Самарканд
Фонд развития культуры и искусства при Министерстве Культуры Узбекистана
Книга "Узбекистан. Дорога в Самарканд"

Книга следует по маршруту выставки "Цивилизации и культуры на Шелковом пути", которая откроется в парижском Лувре 21 октября 2021 года и продлится до 7 февраля 2022-го. Проект будет реализован совместно с Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры. Для выставки музей выделит места для 310 экспонатов в залах временной экспозиции.

Презентация книги Узбекистан. Дорога в Самарканд
Фонд развития культуры и искусства при Министерстве Культуры Узбекистана
Книга "Узбекистан. Дорога в Самарканд"

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Теги:
фотограф, Франция, Лувр, Узбекистан, искусство, Культура, книга



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