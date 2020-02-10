Театр "Ильхом" находится под угрозой закрытия — власти пообещали разобраться

Руководство театра получило письмо с требованием освободить помещение к апрелю. Так распорядился новый собственник гостиницы "Шодлик".

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Известный ташкентский театр "Ильхом" может в ближайшие месяцы закрыться. Об этом сообщили сами сотрудники театра в официальном обращении.

Как выяснилось, 7 февраля руководство получило от ООО OFELOS PLAZA, нового собственника здания гостиницы "Шодлик", письмо с просьбой освободить помещение к апрелю.

Театр назвал это катастрофой и призвал власти, международное сообщество, журналистов и просто неравнодушных граждан помочь сохранить "Ильхом".

"Театр Марка Вайля "Ильхом" - это не коммерческий театр. Это знают и понимают все наши зрители. Он не получал и не получает государственного финансирования. У театра нет никаких средств и возможностей для того, чтобы приобрести новое помещение и воссоздать в нем театр заново. Потеря театра также означает утерю всего репертуара спектаклей, созданных именно для "ильхомовской" сцены, в том числе легендарных спектаклей Марка Вайля", - говорится в официальном обращении.

По словам сотрудников театра, здание было построено во времена СССР "на общественные деньги" и передано в пользование в 1976 году. В 1994-м оно было приватизировано, "театр пользовался им безвозмездно". В 2017 году суд отменил решение о приватизации гостиницы "Шодлик", и здание вернулось под контроль государства, которое передавало его различным собственникам.

Так, сотрудники театра рассказали, что с предыдущим владельцем ОАО "Шодлик" был заключен договор об аренде до 2023 года с автоматическим продлением на десять лет.

Теперь, когда владелец сменился, дела обстоят иначе.

"Нам печально осознавать, что в новом Узбекистане, который мы начали строить несколько лет назад, для театра не находится места", - отмечается в сообщении.

Чтобы попытаться спасти знаменитый театр, руководство "Ильхома" решило провести пресс-конференцию, на которую приглашены СМИ, блогеры и общественность.

Мероприятие пройдет 12 февраля в 15.00 в здании "Ильхома".

Между тем, по словам руководства, несмотря на положение дел, 15 и 16 февраля по-прежнему состоится премьера спектакля "Завтра". Однако она может стать последней на сцене знаменитого театра.

В городской администрации уже сделали заявление по поводу данной ситуации, отметив, что здание действительно принадлежит частному лицу. Оно, в свою очередь, по закону имеет право самостоятельно принимать решения касательно своей собственности.

"Вопрос причастности хокимията Шайхантахурского района к инициированию реконструкции здания, принадлежащего частной компании, с чем связано выселение театра, на данный момент изучается", - добавили в пресс-службе хокимията Ташкента.

О результатах изучения данного вопроса столичная администрация пообещала известить в ближайшее время.