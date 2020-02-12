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В Беларуси пройдут съемки узбекского фильма, посвященного 75-летию Победы

Unsplash / Jakob Owens
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200212/13453988/V-Belarusi-proydut-semki-uzbekskogo-filma-posvyaschennogo-75-letiyu-Pobedy.html

Исторический фильм "Илхак" основан на реальных событиях. Идея создания киноленты принадлежит президенту республики Шавкату Мирзиёеву.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Агентство "Узбеккино" завершило в Узбекистане съемки исторического художественного фильма "Илхак", посвященного 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Съемочная группа фильма Илхак
Культурное Наследие Узбекистана
Съемочная группа фильма "Илхак"

Теперь съемочная группа отправляется в Беларусь. Там при содействии коллег из "Беларусьфильма" будут отсняты военные сцены киноленты.

В основе сюжета фильма лежит история Зульфии Закировой из села Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области. Ее пятеро сыновей - Исокжон Холматов, Ахмаджон Холматов, Мухаммаджон Холматов, Вахобжон Холматов и Юсуфжон Холматов - не вернулись с войны.

"Изначально планировалось, что фильм будет снят только о событиях, которые происходили на территории Узбекистана. Однако впоследствии сценарий дополнили боевыми сценами, в которых описывается, как сыновья Зульфии Закировой героически сражались и погибли на полях сражений", - сказал режиссер фильма Джахонгир Ахмедов.

Глава "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов отметил, что идея создания исторического фильма принадлежит главе республики Шавкату Мирзиёеву.

"Мы считаем крайне важным показать мужество и храбрость узбекистанцев, отдававших жизни в смертельных боях во Второй мировой войне, так как в нашей стране очень мало военных фильмов, где показаны отвага наших солдат на полях сражений", - добавил он.

Абдухаликов также поблагодарил правительство страны за выделенные средства на съемки кинокартины.

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Теги:
День Победы, Великая Отечественная война, фильм, съемка



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