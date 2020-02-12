В Беларуси пройдут съемки узбекского фильма, посвященного 75-летию Победы

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Агентство "Узбеккино" завершило в Узбекистане съемки исторического художественного фильма "Илхак", посвященного 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Культурное Наследие Узбекистана Съемочная группа фильма "Илхак"

Теперь съемочная группа отправляется в Беларусь. Там при содействии коллег из "Беларусьфильма" будут отсняты военные сцены киноленты.

В основе сюжета фильма лежит история Зульфии Закировой из села Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области. Ее пятеро сыновей - Исокжон Холматов, Ахмаджон Холматов, Мухаммаджон Холматов, Вахобжон Холматов и Юсуфжон Холматов - не вернулись с войны.

"Изначально планировалось, что фильм будет снят только о событиях, которые происходили на территории Узбекистана. Однако впоследствии сценарий дополнили боевыми сценами, в которых описывается, как сыновья Зульфии Закировой героически сражались и погибли на полях сражений", - сказал режиссер фильма Джахонгир Ахмедов.

Глава "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов отметил, что идея создания исторического фильма принадлежит главе республики Шавкату Мирзиёеву.

"Мы считаем крайне важным показать мужество и храбрость узбекистанцев, отдававших жизни в смертельных боях во Второй мировой войне, так как в нашей стране очень мало военных фильмов, где показаны отвага наших солдат на полях сражений", - добавил он.

Абдухаликов также поблагодарил правительство страны за выделенные средства на съемки кинокартины.