Российская певица осталась в восторге от местной публики: ей подарили безумное количество цветов, подарков и с криками встречали на сцене.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Долгожданный для узбекистанцев концерт прошел вчера вечером во Дворце Дружбы народов в Ташкенте - Ольга Бузова выступила на большой сцене.

Певица прибыла в столицу около двух часов ночи и уже начала снимать видео и фотографироваться в городе.

Instagram "Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

Первым делом, она узнала у своего директора, где в Ташкенте сходить на массаж, затем выложила несколько снимков у главных достопримечательностей и начала подготовку к шоу, которое было намечено на 7 вечера.

Затем Ольга Бузова отметила прекрасный стол, который ей накрыли в гримерке.

"Халва, орешки, изюм, курага... Видите, колбасы больше нет в моем рационе, стараюсь придерживаться правильного питания", - рассказала она.

Instagram "Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

Также певица показала своим подписчикам огромные букеты цветов, которые ей подарили поклонники.

"Ташкент, вы просто невероятные. Вы меня покорили своей любовью. Огромное вам спасибо!", - восхищается Бузова.

Instagram "Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

Но на этом подарки не закончились, ведь узбекистанцы - самый гостеприимный народ. Российской звезде подарили красивейший халат ручной работы, о чем она тоже поспешила рассказать в своем Instagram.

Instagram "Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

Само шоу звезды гости Дворца Дружбы народов оценили на высшем уровне. В соцсетях уже появилось множество видео и фото, где Бузову просто окружает толпа фанатов, в зале огромное количество народа.

"Земля Ташкента задрожала от ее концерта", - написал поклонник.

"Лучшая, самая классная", - пишут девушки.

"Это было горячо", - такое пишут мужчины.

Instagram "Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

Напомним, это было первое выступление Ольги Бузовой в Узбекистане.