08:26 18 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск
Ольга Бузова

"Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

© Sputnik / Виталий Белоусов
Культура
Получить короткую ссылку
215 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200218/13486939/Zemlya-Tashkenta-zadrozhala-Olga-Buzova-s-triumfom-vystupila-v-stolitse.html

Российская певица осталась в восторге от местной публики: ей подарили безумное количество цветов, подарков и с криками встречали на сцене.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Долгожданный для узбекистанцев концерт прошел вчера вечером во Дворце Дружбы народов в Ташкенте - Ольга Бузова выступила на большой сцене.

Певица прибыла в столицу около двух часов ночи и уже начала снимать видео и фотографироваться в городе.

Земля Ташкента задрожала: Ольга Бузова с триумфом выступила в столице
Instagram
"Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

Первым делом, она узнала у своего директора, где в Ташкенте сходить на массаж, затем выложила несколько снимков у главных достопримечательностей и начала подготовку к шоу, которое было намечено на 7 вечера.

Затем Ольга Бузова отметила прекрасный стол, который ей накрыли в гримерке.

"Халва, орешки, изюм, курага... Видите, колбасы больше нет в моем рационе, стараюсь придерживаться правильного питания", - рассказала она.

Земля Ташкента задрожала: Ольга Бузова с триумфом выступила в столице
Instagram
"Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

Также певица показала своим подписчикам огромные букеты цветов, которые ей подарили поклонники.

"Ташкент, вы просто невероятные. Вы меня покорили своей любовью. Огромное вам спасибо!", - восхищается Бузова.

Земля Ташкента задрожала: Ольга Бузова с триумфом выступила в столице
Instagram
"Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

Но на этом подарки не закончились, ведь узбекистанцы - самый гостеприимный народ. Российской звезде подарили красивейший халат ручной работы, о чем она тоже поспешила рассказать в своем Instagram.

Земля Ташкента задрожала: Ольга Бузова с триумфом выступила в столице
Instagram
"Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

Само шоу звезды гости Дворца Дружбы народов оценили на высшем уровне. В соцсетях уже появилось множество видео и фото, где Бузову просто окружает толпа фанатов, в зале огромное количество народа.

"Земля Ташкента задрожала от ее концерта", - написал поклонник.

"Лучшая, самая классная", - пишут девушки.

"Это было горячо", - такое пишут мужчины.

Земля Ташкента задрожала: Ольга Бузова с триумфом выступила в столице
Instagram
"Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

Напомним, это было первое выступление Ольги Бузовой в Узбекистане. 

 

Теги:
артист, музыканты, музыкант, музыка, шоу-бизнес, шоу, Концерт, Россия, Россия, знаменитости, звезды, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Изображение из космоса местности в провинции Ксарип, ЮАР
Самые удивительные места нашей планеты от Google Earth - фотолента
Хоккеист и тренер Александр Якушев осматривает свою квартиру в Ташкенте
"Только ложки привезти": звездам хоккея показали их квартиры в Ташкенте
Связь и Интернет в Узбекистане — тенденции и планы
Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться