"Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Долгожданный для узбекистанцев концерт прошел вчера вечером во Дворце Дружбы народов в Ташкенте - Ольга Бузова выступила на большой сцене.
Певица прибыла в столицу около двух часов ночи и уже начала снимать видео и фотографироваться в городе.
Первым делом, она узнала у своего директора, где в Ташкенте сходить на массаж, затем выложила несколько снимков у главных достопримечательностей и начала подготовку к шоу, которое было намечено на 7 вечера.
Затем Ольга Бузова отметила прекрасный стол, который ей накрыли в гримерке.
"Халва, орешки, изюм, курага... Видите, колбасы больше нет в моем рационе, стараюсь придерживаться правильного питания", - рассказала она.
Также певица показала своим подписчикам огромные букеты цветов, которые ей подарили поклонники.
"Ташкент, вы просто невероятные. Вы меня покорили своей любовью. Огромное вам спасибо!", - восхищается Бузова.
Но на этом подарки не закончились, ведь узбекистанцы - самый гостеприимный народ. Российской звезде подарили красивейший халат ручной работы, о чем она тоже поспешила рассказать в своем Instagram.
Само шоу звезды гости Дворца Дружбы народов оценили на высшем уровне. В соцсетях уже появилось множество видео и фото, где Бузову просто окружает толпа фанатов, в зале огромное количество народа.
"Земля Ташкента задрожала от ее концерта", - написал поклонник.
"Лучшая, самая классная", - пишут девушки.
"Это было горячо", - такое пишут мужчины.
Напомним, это было первое выступление Ольги Бузовой в Узбекистане.