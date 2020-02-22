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Актёры сериала Друзья

Возвращение "Друзей": на экраны выйдет новый эпизод культового сериала

Warner Bros. Studios (1994 - 2004)
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200222/13522731/Vozvraschenie-Druzey-na-ekrany-vyydet-novyy-epizod-kultovogo-seriala.html

По данным СМИ, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер получат за участие в спецвыпуске по 2,5 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Американский телеканал HBO анонсировал выход нового специального эпизода популярного ситкома "Друзья". Выпуск будет показан в мае 2020 года, сообщается на сайте корпорации WarnerMedia.

"Актеры из "Друзей" эксклюзивно воссоединятся для неназванного специального выпуска без сценария для (стримингового сервиса) HBO Max, ориентированного на потребителя продукта WarnerMedia Entertainment, который будет запущен в мае 2020 года", — говорится в публикации.

Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
© AFP 2018 / Vivien Killilea
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
Режиссером специального выпуска станет Бен Уинстон. Он также выступит исполнительным продюсером программы наряду с продюсерами сериала Кевином Брайтом, Мартой Кауфман и Дэвидом Крейном.

По данным издания Variety, все шесть знаменитых актеров — Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс) — получат за участие в специальном выпуске по 2,5 миллиона долларов.

В сентябре 2019 года сериалу "Друзья" исполнилось 25 лет. Он с большим успехом демонстрировался в разных странах мира. Всего с 1994 по 2004 год были сняты 236 серий.

Теги:
актеры, США, сериал



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