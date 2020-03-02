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Баста

Грандиозный концерт Басты в Ташкенте - видео

© Sputnik / Максим Блинов
Культура
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13202
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200302/13576373/Grandioznyy-kontsert-Basty-v-Tashkente-video.html

Концерт прошел в заполненном Humo Arena, спеть его лучшие хиты пришли более 9 тысяч человек. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Российский рэпер Баста грандиозно выступил в Ташкенте.

"Ташкент, спасибо!", - написал музыкант в своем Instagram, где выложил видеоотчеты.

Концерт прошел в заполненном Humo Arena, спеть его лучшие хиты пришли более 9 тысяч человек.

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Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

Примечательно, что Баста порадовал ташкентцев своими старыми песнями. Например, он исполнил "Моя игра" 2006 года и "Сансара" 2017 года.

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Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

Артист много общался с публикой и постоянно шутил. Собственно, зрители были в восторге.

Баста даст большой концерт в Ташкенте >>

Василий Вакуленко — российский музыкант, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла Gazgolder. Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0.

Теги:
Культура, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, рэп, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, шоу, Концерт, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, Баста



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