Грандиозный концерт Басты в Ташкенте - видео

Концерт прошел в заполненном Humo Arena, спеть его лучшие хиты пришли более 9 тысяч человек. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Российский рэпер Баста грандиозно выступил в Ташкенте.

"Ташкент, спасибо!", - написал музыкант в своем Instagram, где выложил видеоотчеты.

Концерт прошел в заполненном Humo Arena, спеть его лучшие хиты пришли более 9 тысяч человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 28 Фев 2020 в 10:04 PST

Примечательно, что Баста порадовал ташкентцев своими старыми песнями. Например, он исполнил "Моя игра" 2006 года и "Сансара" 2017 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 28 Фев 2020 в 10:37 PST

Артист много общался с публикой и постоянно шутил. Собственно, зрители были в восторге.

Баста даст большой концерт в Ташкенте >>

Василий Вакуленко — российский музыкант, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла Gazgolder. Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0.