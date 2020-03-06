Вопреки всему: премьера фильма о силе характера узбекской женщины

На две недели раньше картину смогли увидеть женщины-кинодеятели Узбекистана, которым НА "Узбеккино" решило сделать сюрприз к 8 марта и устроить для них закрытый показ. В широкий прокат лента выйдет в преддверии праздника Навруз.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Узбекистане состоялся закрытый показ фильма "Тенгиз" режиссера Мансура Абдухаликова, снятого по сценарию Гафура Шермухаммада, сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе агентства.

НА "Узбеккино" Премьера фильма "Тенгиз" состоялась в преддверии международного женского дня.

Среди зрителей - работницы индустрии кино. Так агентство поздравило прекрасную половину коллектива с приближающимся праздником.

"Мы хотели не только поздравить прекрасных девушек и женщин с праздником, но и выслушать мнения профессионалов о фильме и понять удалось ли творческой команде фильма "Тенгиз" раскрыть образ современной героини нашего времени," - сказал генеральный директор НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

Фильм основан на реальных событиях. В его основу легла история из жизни жительницы Муйнака Манзуры Эрниязовой, директора ООО "Муйнок чевари".

По сюжету, главная героиня, являющаяся образцом мужества, силы и стойкости, сталкивается с предательством близкого человека, попадает в катастрофу и становится инвалидом. Однако находит в себе силы побороть все жизненные трудности и, несмотря ни на что, стать достойным членом общества, открыть цех по пошиву одежды и трудоустроить многих девушек своего города.

Премьера ленты "Тенгиз" состоится в преддверии праздника Навруз.