Вопреки всему: премьера фильма о силе характера узбекской женщины

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Узбекистане состоялся закрытый показ фильма "Тенгиз" режиссера Мансура Абдухаликова, снятого по сценарию Гафура Шермухаммада, сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе агентства.
Среди зрителей - работницы индустрии кино. Так агентство поздравило прекрасную половину коллектива с приближающимся праздником.
"Мы хотели не только поздравить прекрасных девушек и женщин с праздником, но и выслушать мнения профессионалов о фильме и понять удалось ли творческой команде фильма "Тенгиз" раскрыть образ современной героини нашего времени," - сказал генеральный директор НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.
Фильм основан на реальных событиях. В его основу легла история из жизни жительницы Муйнака Манзуры Эрниязовой, директора ООО "Муйнок чевари".
По сюжету, главная героиня, являющаяся образцом мужества, силы и стойкости, сталкивается с предательством близкого человека, попадает в катастрофу и становится инвалидом. Однако находит в себе силы побороть все жизненные трудности и, несмотря ни на что, стать достойным членом общества, открыть цех по пошиву одежды и трудоустроить многих девушек своего города.
Премьера ленты "Тенгиз" состоится в преддверии праздника Навруз.