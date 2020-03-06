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Узбекские женщины в национальных костюмах поют и играют во время турнира по купкари

Вопреки всему: премьера фильма о силе характера узбекской женщины

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200306/13614243/Vopreki-vsemu-premera-filma-o-sile-kharaktera-uzbekskoy-zhenschiny.html

На две недели раньше картину смогли увидеть женщины-кинодеятели Узбекистана, которым НА "Узбеккино" решило сделать сюрприз к 8 марта и устроить для них закрытый показ. В широкий прокат лента выйдет в преддверии праздника Навруз.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Узбекистане состоялся закрытый показ фильма "Тенгиз" режиссера Мансура Абдухаликова, снятого по сценарию Гафура Шермухаммада, сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе агентства.

Премьера фильма Тенгиз состоялась в преддверии международного женского дня.
НА "Узбеккино"
Премьера фильма "Тенгиз" состоялась в преддверии международного женского дня.

Среди зрителей - работницы индустрии кино. Так агентство поздравило прекрасную половину коллектива с приближающимся праздником.

"Мы хотели не только поздравить прекрасных девушек и женщин с праздником, но и выслушать мнения профессионалов о фильме и понять удалось ли творческой команде фильма "Тенгиз" раскрыть образ современной героини нашего времени," - сказал генеральный директор НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

Фильм основан на реальных событиях. В его основу легла история из жизни жительницы Муйнака Манзуры Эрниязовой, директора ООО "Муйнок чевари".

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НА "Узбеккино"
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По сюжету, главная героиня, являющаяся образцом мужества, силы и стойкости, сталкивается с предательством близкого человека, попадает в катастрофу и становится инвалидом. Однако находит в себе силы побороть все жизненные трудности и, несмотря ни на что, стать достойным членом общества, открыть цех по пошиву одежды и трудоустроить многих девушек своего города.

Премьера ленты "Тенгиз" состоится в преддверии праздника Навруз.

Теги:
Национальное агентство "Узбеккино"



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