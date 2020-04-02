21:14 02 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Памятник Абдулле Кадыри

В Ташкенте открылся дом-музей писателя Абдуллы Кадыри

Пресс-служба президента Узбекистана
Культура
Получить короткую ссылку
67 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200402/13835699/V-Tashkente-otkrylsya-dom-muzey-pisatelya-AbdullyKadyri.html

Абдулла Кадыри — основоположник жанра романа в узбекской литературе. В прошлом году в республике широко отметили 125-летие со дня его рождения.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента открылся дом-музей писателя Абдуллы Кадыри, пишет Norma.uz. Соответствующее постановление правительства было принято 28 марта.

В течение месяца планируется оформить кадастровые документы и разработать штатное расписание для сотрудников учреждения.

Хокимият объявил о грядущей реконструкции парка Абдуллы Кадыри
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Хокимият объявил о грядущей реконструкции парка Абдуллы Кадыри
Вместе с домом-музеем создается и Мемориальный музей Абдуллы Кадыри. В соответствии с постановлением, под него информационно-библиотечному центру "Турон" будет безвозмездно переданы в оперативное управление библиотека и здание, расположенные в парке культуры имени Абдуллы Кадыри в Алмазарском районе.

Средства на содержание объектов будут выделяться местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Министерству культуры предстоит разработать и утвердить уставы музеев, привлечь к работе в музеях квалифицированные кадры, оснастить объекты музейными экспонатами, принять меры по организации экскурсий и мероприятий, посвященных жизни и творчеству писателя.

Абдулла Кадыри (1894—1938) — основоположник жанра романа в узбекской литературе. В 2019 году в республике широко отметили 125-летие со дня его рождения.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Культура, писатель



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Коронавирус на десерт: как на эпидемию отреагировали кафе и кондитерские
Какой он, вкус "коронавируса" — фото необычных кексов, бургеров и напитков
LIVE: Владимир Путин выступает с обращением к нации
Обращение Владимира Путина к нации в связи с эпидемией COVID-19
Разрешительные стикеры на авто во время карантина
Берегись на карантине: как получить стикер на авто во время эпидемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться