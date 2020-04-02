В Ташкенте открылся дом-музей писателя Абдуллы Кадыри

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента открылся дом-музей писателя Абдуллы Кадыри, пишет Norma.uz. Соответствующее постановление правительства было принято 28 марта.
В течение месяца планируется оформить кадастровые документы и разработать штатное расписание для сотрудников учреждения.
Средства на содержание объектов будут выделяться местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.
Министерству культуры предстоит разработать и утвердить уставы музеев, привлечь к работе в музеях квалифицированные кадры, оснастить объекты музейными экспонатами, принять меры по организации экскурсий и мероприятий, посвященных жизни и творчеству писателя.
Абдулла Кадыри (1894—1938) — основоположник жанра романа в узбекской литературе. В 2019 году в республике широко отметили 125-летие со дня его рождения.