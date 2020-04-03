Популярный в Узбекистане журнал выложил в открытый доступ все выпуски

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Популярный в Узбекистане журнал MYDAY SPECIAL выложил в открытый доступ все выпуски, включая новый весенний номер, сообщает пресс-служба.

Герои издания - Андреа Бочелли, Валерий Гергиев, Диана Вишнева, Евгений Гришковец, Али Хамраев, Дина Рубина, Эльчин Сафарли, Алессандро Сафина, Swanky Tunes, Mr.White, Эмин Агаларов, MARUV, Миша Марвин и другие звезды мирового шоу-бизнеса.

С прошлого года в журнале стартовал уникальный проект о диско-культуре Узбекистана.

В "Хрониках прожитых дискотек" можно изучать историю "танцпола" с 50-х годов прошлого столетия.

Уникальная рубрика "Отцы и дети" познакомит читателей с родителями успешных личностей страны: Бобура Исмаилова, Тимура Мусина, Эльдора Исхакова и других.

В зимних номерах журнал MYDAY SPECIAL ежегодно составляет список "50 лучших событий года" на основе опроса деятелей культуры, науки, спорта и других сфер. Теперь все это и многое другое - в открытом доступе.

Оставайтесь дома и читайте лучшее.