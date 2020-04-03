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Популярный в Узбекистане журнал выложил в открытый доступ все выпуски

Популярный в Узбекистане журнал выложил в открытый доступ все выпуски

Пресс-служба
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200403/13838137/Populyarnyy-v-Uzbekistane-zhurnal-vylozhil-v-otkrytyy-dostup-vse-vypuski.html

Герои издания - Андреа Бочелли, Валерий Гергиев, Диана Вишнева, Евгений Гришковец, Али Хамраев, Дина Рубина, Эльчин Сафарли, Алессандро Сафина.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Популярный в Узбекистане журнал MYDAY SPECIAL выложил в открытый доступ все выпуски, включая новый весенний номер, сообщает пресс-служба.

Герои издания - Андреа Бочелли, Валерий Гергиев, Диана Вишнева, Евгений Гришковец, Али Хамраев, Дина Рубина, Эльчин Сафарли, Алессандро Сафина, Swanky Tunes, Mr.White, Эмин Агаларов, MARUV, Миша Марвин и другие звезды мирового шоу-бизнеса.

С прошлого года в журнале стартовал уникальный проект о диско-культуре Узбекистана.

Девушка читает книгу
Unsplash / Priscilla Du Preez
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В "Хрониках прожитых дискотек" можно изучать историю "танцпола" с 50-х годов прошлого столетия. 

Уникальная рубрика "Отцы и дети" познакомит читателей с родителями успешных личностей страны: Бобура Исмаилова, Тимура Мусина, Эльдора Исхакова и других.

В зимних номерах журнал MYDAY SPECIAL ежегодно составляет список "50 лучших событий года" на основе опроса деятелей культуры, науки, спорта и других сфер. Теперь все это и многое другое - в открытом доступе.

Оставайтесь дома и читайте лучшее.

Теги:
журнал, искусство, Культура, Узбекистан, Узбекистан, коронавирус, Карантин



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