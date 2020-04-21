Южнокорейская актриса подарила сериал со своим участием Узбекистану

Право на трансляцию фильма, стоимостью около 3 миллионов долларов было приобретено телекомпаниями Китая, Японии, Сингапура, Малайзии, Таиланда и других стран.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Популярная актриса из Республики Корея Ли Ён Э, сыгравшая одну из главных ролей в телесериале "Жемчужина дворца", передала на безвозмездной основе новый телевизионный продукт со своим участием узбекистанцам. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма. Нужно отметить, что Ли Ён Э является также послом Узбекистана в Республике Корея.

Встреча с актрисой и продюсером сериала Бьёнг Джунг Соном состоялась в посольстве Узбекистана в Южной Корее. Знаменитость собиралась посетить Узбекистан в апреле, но из-за пандемии коронавируса во всем мире поездку пришлось отложить до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Вместе с тем, актриса отметила, что намерена и дальше в сотрудничестве с Госкомтуризмом и Посольством Узбекистана в своей стране продолжать продвигать туристический бренд республики и знакомить жителей Страны утренней свежести с богатым культурным наследием и достопримечательностями Узбекистана.

AP Photo/Kin Cheung Посол туристического бренда Узбекистана в Республике Корея актриса Ли Ён Э

В ходе встречи Ли Ён Э передала в качестве безвозмездного дара народу Узбекистана сериал "Саймдан, дневник света", в котором она сыграла главную роль.

При этом актриса выразила надежду, что просмотр данного фильма поможет разнообразить досуг узбекистанцев, большинство из которых в настоящее время находятся дома.

Следует отметить, что в настоящее время идет работа над переводом и дубляжем фильма в сотрудничестве с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, после завершения этих процессов сериал будет представлен зрителям.

Для справки: "Саймдан, дневник света" - южнокорейская драма из 30 серий, которая повествует о жизни и деятельности известной корейской художницы, каллиграфа и поэтессы Шин Саймдан (1504-1551). Она изображена на самой крупной банкноте Республики Корея номиналом в 50 000 вон. Сериал транслировался на южнокорейском телеканале SBS в 2017 году.

Право на трансляцию фильма, стоимостью около 3 миллионов долларов было приобретено телекомпаниями Китая, Японии, Сингапура, Малайзии, Таиланда и других стран.