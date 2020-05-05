МВД Узбекистана отреагировало на оскорбления Юлдуз Усмановой

Негодование популярной исполнительницы вызвал отказ сотрудников внутренних дел в ночное время организовать отправку гуманитарного груза в Сырдарьинскую область, который был собран после того, как Усманова объявила акцию помощи пострадавшим.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Накануне в сети появилось видео, на котором народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова оскорбляет сотрудников милиции. Певица назвала их "нулями в коробке", не заслуживающими уважения.

Негодование популярной исполнительницы вызвал отказ сотрудников внутренних дел в ночное время организовать отправку гуманитарного груза в Сырдарьинскую область, который был собран после того, как Усманова объявила акцию помощи пострадавшим.

ГУВД Ташкента начало следственные действия, чтобы дать правовую оценку действиям певицы, оскорбившей сотрудников органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе ведомства.

Раскритиковали видеообращение Усмановой и в Министерстве культуры, напомним, что сотрудники ОВД в течение двух месяцев работают днем и ночью.

В заявлении МВД говорится о том, что своими действиями Юлдуз Усманова умышленно оскорбила всех сотрудников правоохранительных органов непристойными словами, дискредитирующими выдумками и продемонстрировала невоспитанность.

"В отношении виновных будут назначены меры согласно законодательству," - говорится в заявлении МВД.

Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Позже певица извинилась перед сотрудниками правоохранительных органов.