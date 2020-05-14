"Я ждала его на роды": Лола Юлдашева о последнем разговоре с отцом

По словам Лолы, ее отец был очень добрым, талантливым и с превосходным чувством вкуса во всем. О чем состоялся их последний разговор - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева рассказала о том, как последний раз говорила с папой. Об этом она написала в своем Instagram.

Один из подписчиков попросил у артистки рассказать об отце.

"Мой папа был интеллигентным до кончиков своих волос. Он был умнейшим человеком. Очень добрым и невероятно талантливым. Всегда такой сдержанный, спокойный, говорил тихим бархатным голосом. Мне кажется, не было ни одного вопроса, на который бы он не знал ответа и дал верный и мудрый совет. Я всегда обращалась к нему за советами по любому поводу и в творчестве, и в личной жизни. Для меня он всегда был опорой. Он очень любил себя, ухаживал за собой, всегда был одет с иголочки, с превосходным чувством вкуса во всем. А еще у него были очень красивые руки... Он сказал, что прилетит на роды, и я его очень ждала... Мы разговаривали с ним за день до того, как он ушел... И никто из нас даже подумать не мог, что это наш последний разговор", - сообщила Лола.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_) 2 Апр 2020 в 9:08 PDT

Напомним, отец Лолы Юлдашевой Равшан умер 30 марта 2020 года. Юлдашев - основатель легендарной студии Tarona Records, а также бывший муж певицы Зилолы Мусаевой (Шахзоды).

Лола Юлдашева сейчас находится на восьмом месяце беременности.