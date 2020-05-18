В Узбекистане открыли виртуальную выставку "Связи: 12 символов и значений"

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Международный день музеев, 18 мая, Делегация Европейского Союза в Республике Узбекистан в рамках мероприятий, посвященных Дню Европы, запустила виртуальную выставку "Связи: 12 символов и значений".

Цифровой проект создан совместно с Министерством культуры Республики Узбекистан при поддержке Государственного музея искусств Узбекистана, Национальной галереи изобразительных искусств Узбекистана, Государственного Музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого.

Виртуальная выставка "Связи: 12 символов и значений" Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры

Виртуальная выставка "Связи: 12 символов и значений" Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры

Виртуальная выставка "Связи: 12 символов и значений" Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры

Виртуальная выставка "Связи: 12 символов и значений" Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры 1 / 4 Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Виртуальная выставка "Связи: 12 символов и значений"

Руководствуясь 12 универсальными символами, посетители виртуальной выставки смогут подробно исследовать связи между европейскими и узбекскими художниками, в числе которых значатся шедевры европейских художников Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, Рене; и работы мастеров современного узбекского искусства Бобура Исмаилова, Вячеслава Усеинова, Бобура Мухамедова.

В экспозиции представлено свыше 60 уникальных произведений в виде картин, фотографий и видеоартов, в том числе и занимательные исторические работы Александра Николаева (Усто Мумин), Виктора Ана, Василия Кандинского.

"Эта уникальная, широкая и символичная экспозиция впервые предлагает знакомство с узбекским искусством прошлого и современности в контексте европейских шедевров, что, на наш взгляд, актуально и своевременно. Исторические произведения из государственной коллекции Узбекистана, а также яркое и богатое искусство современных узбекских мастеров должны занимать почетное место среди всемирно известных европейских художников", – утверждает заместитель министра культуры Республики Узбекистан Камола Акилова.

Глава Делегации Европейского Союза в Республике Узбекистан Эдуардс Стипрайс в собственном послании акцентирует: "Виртуальный формат выставки – наш ответ на текущие чрезвычайные обстоятельства. В то время как музеи и галереи закрыты, мы преобразовали первоначальную идею проведения выставки от "прямого контакта со зрителем" к цифровому измерению".

Далее в своем сообщении он уточняет, что в связи с последними событиями было решено продлить празднование Дня Европы на весь май и провозгласить мероприятие Месяцем Европы.

"Число двенадцать представляет совершенство, единство и космический порядок. Художественное путешествие начинается с символа точки, означающего сознание божественное и человеческое", - разъясняет художественный куратор выставки Шахноза Каримбабаева.

Для повышения интереса к концепции выставки, с 18 по 29 мая, организаторы в течение 12 дней проведут конкурсы в социальных сетях, разыграв более 160 специальных дизайнерских призов.

Любителям искусства предлагается следить за новостями о выставке на сайте Делегации Европейского Союза в Республике Узбекистан, а также на официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram, где с 18 по 29 мая организаторы будут проводить интересные конкурсы и разыграют более 160 оригинальных дизайнерских призов.

Стоит отметить, что со стороны Европейского Союза Узбекистану ежегодно поступает финансовая помощь, направленная на экономическое развитие республики. С 2014 по 2020 год ее объем составил около 168 миллионов евро, увеличившись на 124% по сравнению с 2007-2013 годами.

Программа европейского содействия направлена на поддержку сельских регионов с целью охраны природных ресурсов, сокращения уровня бедности, улучшения качества жизни, создания материальных благ и обеспечения продовольственной безопасностью граждан, проживающих в малонаселенных или труднодоступных районах.

Напомним: День Европы ежегодно отмечается 9 мая и олицетворяет собой праздник европейского мира и единства. В течение всего месяца Делегации Евросоюза устраивают по всему миру торжественные мероприятия, но из-за распространения коронавирусной инфекции в этом году пришлось отказаться от данного формата.