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Театр Ильхом

Театр "Ильхом" оживет на один день

Фото прислано очевидцем
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200525/14203544/Teatr-Ilkhom-ozhivet-na-odin-den.html

Во время карантина музыканты превратили саундтрек премьерного спектакля "Завтра" 2020 года в мощный и цепляющий своими мелодиями поп-рок проект.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. 29 мая на сцене театра "Ильхом" состоится онлайн-трансляция выступления новой группы Ашота Даниеляна и Никиты Макаренко "ЭЛЕКТРООКО", сообщает пресс-служба.

"Во время карантина музыканты превратили саундтрек премьерного спектакля "Завтра" 2020 года в мощный и цепляющий своими мелодиями поп-рок проект. В июне группа выпускает первый альбом и первый клип", — говорится в информации.

Известно, что живая трансляция будет вестись с нескольких камер с качественным концертным звуком. Выступление пройдет без присутствия зрителей с соблюдением требуемых санитарных норм.

Трансляция начнется 29 мая в 18.30 на странице театра Марка Вайля "Ильхом" в Facebook и канале группы "ЭЛЕКТРООКО" в YouTube.

Теги:
искусство, Карантин, коронавирус, Культура, Ташкент, Ташкент, театр "Ильхом", Театр, Узбекистан, Узбекистан



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