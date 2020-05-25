Театр "Ильхом" оживет на один день

Во время карантина музыканты превратили саундтрек премьерного спектакля "Завтра" 2020 года в мощный и цепляющий своими мелодиями поп-рок проект.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. 29 мая на сцене театра "Ильхом" состоится онлайн-трансляция выступления новой группы Ашота Даниеляна и Никиты Макаренко "ЭЛЕКТРООКО", сообщает пресс-служба.

"Во время карантина музыканты превратили саундтрек премьерного спектакля "Завтра" 2020 года в мощный и цепляющий своими мелодиями поп-рок проект. В июне группа выпускает первый альбом и первый клип", — говорится в информации.

Известно, что живая трансляция будет вестись с нескольких камер с качественным концертным звуком. Выступление пройдет без присутствия зрителей с соблюдением требуемых санитарных норм.

Трансляция начнется 29 мая в 18.30 на странице театра Марка Вайля "Ильхом" в Facebook и канале группы "ЭЛЕКТРООКО" в YouTube.