12:53 28 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Калькулятор

Работникам Минкульта компенсируют расходы на питание и транспорт

Pixabay
Культура
Получить короткую ссылку
62 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200528/14228762/Rabotnikam-Minkulta-kompensiruyut-raskhody-na-pitanie-i-transport.html

С начала следующего года будет внедрено материальное стимулирование работников ведомства. Речь, в частности, о ежемесячной надбавке за выслугу лет и ежемесячной компенсации расходов на питание.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает совершенствование деятельности Министерства культуры.

Театр Ильхом под угрозой закрытия
Пресс-служба театра "Ильхом"
"Ильхому" быть: министр культуры заявил, что театр остается на прежнем месте

В соответствии с документом в систему функционрования ведомства будут введены новшества, призванные улучшить условия работы.

К 1 июля следующего года у входа и выхода театров системы Министерства культуры установят электронные турникеты, которые позволят автоматизировать учет посетителей. Устройства будут интегрированы с Единой электронной системой билетных операций за счет собственных средств театров, внебюджетных средств Министерства культуры и средств субъектов предпринимательства, привлекаемых на условиях государственно-частного партнерства.

С начала следующего года будет внедрено материальное стимулирование работников ведомства. Речь, в частности, о ежемесячной надбавке за выслугу лет и ежемесячной компенсации расходов на питание.

Также каждый месяц работники Минкульта будут получать компенсацию затрат на проезд, кроме тех, за кем закреплен служебный транспорт.

Средства выделит Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры из госбюджета страны.

Теги:
Президент, Указ, Министерство культуры Узбекистана, Узбекистан, артист, Культура



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Графити на чиланзаре - руки
Ночной художник в Ташкенте: загадочные граффити на Чиланзаре — фотолента
В погоне за выгодой: фармкомпании могли заранее подготовиться к пандемии коронавируса
Могли, но не стали: почему фармкомпании не подготовились к вспышке COVID-19
Показатели доходов госбюджета в первом квартале 2020 года
В Минфине рассказали о зарплатах населения и доходах бюджета

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться