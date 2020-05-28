Работникам Минкульта компенсируют расходы на питание и транспорт

С начала следующего года будет внедрено материальное стимулирование работников ведомства. Речь, в частности, о ежемесячной надбавке за выслугу лет и ежемесячной компенсации расходов на питание.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает совершенствование деятельности Министерства культуры.

В соответствии с документом в систему функционрования ведомства будут введены новшества, призванные улучшить условия работы.

К 1 июля следующего года у входа и выхода театров системы Министерства культуры установят электронные турникеты, которые позволят автоматизировать учет посетителей. Устройства будут интегрированы с Единой электронной системой билетных операций за счет собственных средств театров, внебюджетных средств Министерства культуры и средств субъектов предпринимательства, привлекаемых на условиях государственно-частного партнерства.

С начала следующего года будет внедрено материальное стимулирование работников ведомства. Речь, в частности, о ежемесячной надбавке за выслугу лет и ежемесячной компенсации расходов на питание.

Также каждый месяц работники Минкульта будут получать компенсацию затрат на проезд, кроме тех, за кем закреплен служебный транспорт.

Средства выделит Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры из госбюджета страны.