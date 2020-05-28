Театры и музеи Узбекистана займутся маркетингом

Для укрепления положительного имиджа республики в мировом сообществе, использования богатого исторического и культурного наследия музейных коллекций, планируется реализовать два проекта: "Живой музей" и "Великолепный театр".

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Меры по повышению эффективности маркетинговой деятельности театров и музеев Узбекистана обозначены постановлением Кабинета министров.

Для укрепления положительного имиджа республики в мировом сообществе, использования богатого исторического и культурного наследия музейных коллекций, планируется реализовать два проекта: "Живой музей" и "Великолепный театр".

В рамках этих проектов Министерству культуры и Государственному комитету по туризму поручено:

- создать в музеях и театрах страны интерактивные зоны;

- ввести должности марке гида-переводчика, маркетолога и специалиста по монетизации услуг театра и музея, а также звание "почетного гостя" для посетителей;

- внедрить систему синхронного перевода актерской речи для иностранных туристов или установить электронные мониторы-табло с переводом текстов;

- разработать и внедрить информационную CRM-систему, позволяющую наладить обратную связь с посетителями и общественностью, проводить маркетинговые исследования.

Планируется создать с привлечением зарубежных специалистов современную инфраструктуру музеев и театров, изменить их внешний вид.

На территории музеев и театров рекомендуется размещать ремесленные мастерские, организовав торговлю национальными сувенирами и изделиями узбекского прикладного искусства.

Кроме того, для расширения аудитории посетителей будут проводиться выставки коллекций других музеев и галерей, при этом будет упрощена возможность проведения фото- и видеосъемок.

Комплекс мер по монетизации включает и внедрение единой электронной системы операций по приобретению билетов с использованием технологий блокчейн на объектах культуры и искусства.

Данная система уже разработана и начиная с 1 августа 2020 года начнет функционировать в Большом государственном академическом театре имени Алишера Навои и в Государственном музее "Бухоро". До 1 января 2023-го планируется внедрить систему монетизации остальных крупных музеев и театров.