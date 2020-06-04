В Москве на ВДНХ пройдет большая узбекская выставка

На выставке будут представлены уникальные музейные экспонаты и коллекции современного искусства и ремесел Узбекистана, а также национальная продукция Made in Uzbekistan.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Москве на ВДНХ пройдет уникальная узбекская выставка Made in Uzbekistan.

Накануне состоялась видеоконференция, посвященная обсуждению мер по активизации выставочной деятельности. Совещание прошло под руководством заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы организации выставки национальной продукции Made in Uzbekistan, а также уникальных музейных экспонатов и коллекций современного искусства и ремесел Узбекистана в Москве на территории ВДНХ.

На совещании были рассмотрены организационные моменты, относительно строительных работ, отправки музейных предметов и коллекций, изделий современного искусства и ремесленного мастерства.

Основной акцент был сделан на усиление работы по формированию предварительного пакета реальных инвестиционных проектов и торговых контрактов для их дальнейшего подписания с российскими партнерами.

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Напомним: 30 мая 2019 года между Правительствами России и Узбекистана было подписано Соглашение о создании в павильоне №66 на ВДНХ в Москве экспозиционного центра "Выставочно-культурный центр Республики Узбекистан" и его предоставление в аренду на 49 лет узбекской стороне.