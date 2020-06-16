14:51 16 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Камолиддин Уринбаев

Камолиддин Уринбаев назначен ректором Государственной консерватории Узбекистана

Facebook
Культура
Получить короткую ссылку
60 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200616/14347992/Kamoliddin-Urinbaev-naznachen-rektorom-Gosudarstvennoy-konservatorii-Uzbekistana.html

Артист окончил Государственную консерваторию Узбекистана и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальностям "исполнительство на народных инструментах" и "оперно-симфоническое дирижирование".

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбаев был назначен ректором Государственной консерватории Узбекистана, сообщила пресс-служба Государственной филармонии.

Камолиддин Уринбаев — основатель, художественный руководитель и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Узбекистана.

Он работал главным дирижером Национального симфонического оркестра и преподавал в консерватории.

Артист окончил Государственную консерваторию Узбекистана и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальностям "исполнительство на народных инструментах" и "оперно-симфоническое дирижирование".

Теги:
искусство, Культура, артист, ректор, назначения, назначение, Узбекистан, Узбекистан, Государственная консерватория Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Стальные птицы: репетиция воздушной части парада Победы - фотолента
Битва на два фронта: в Таджикистане российские военные уничтожили превосходящие силы противника
Четко и слаженно: российские военные уничтожили "противника" в Таджикистане
Новый порядок для самозанятых в Узбекистане
Что изменится в жизни самозанятых с 1 июля

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться