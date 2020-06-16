Камолиддин Уринбаев назначен ректором Государственной консерватории Узбекистана

Артист окончил Государственную консерваторию Узбекистана и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальностям "исполнительство на народных инструментах" и "оперно-симфоническое дирижирование".

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбаев был назначен ректором Государственной консерватории Узбекистана, сообщила пресс-служба Государственной филармонии.

Камолиддин Уринбаев — основатель, художественный руководитель и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Узбекистана.

Он работал главным дирижером Национального симфонического оркестра и преподавал в консерватории.

Артист окончил Государственную консерваторию Узбекистана и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальностям "исполнительство на народных инструментах" и "оперно-симфоническое дирижирование".