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Иэн Холм

Умер звезда "Властелина колец" Иэн Холм

© AFP 2018 / JACK GUEZ
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200619/14374154/Umer-zvezda-Vlastelina-kolets-Ien-Kholm.html

Актеру было 88 лет, он скончался в больнице в окружении семьи из-за осложнений, возникших от болезни Паркинсона.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Знаменитый актер Иэн Холм, прославившийся благодаря роли Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелина колец", скончался в Лондоне, сообщает местные СМИ.

"Актеру было 88 лет, он скончался в больнице в окружении семьи из-за осложнений, возникших от болезни Паркинсона", - говорится в сообщении.

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство.

Артист был номинирован на премию "Оскар" как лучший артист второго плана за роль в ленте "Огненные колесницы" в 1981-м.

Также Холм — лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и театральной премии "Тони".

Среди его актерских работ: "Пятый элемент", "Авиатор", "Чужой" и многие другие картины с его участием.

Теги:
Культура, искусство, Кино, Великобритания, Великобритания, смерть, актеры, актер, актер



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