Умер звезда "Властелина колец" Иэн Холм

Актеру было 88 лет, он скончался в больнице в окружении семьи из-за осложнений, возникших от болезни Паркинсона.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Знаменитый актер Иэн Холм, прославившийся благодаря роли Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелина колец", скончался в Лондоне, сообщает местные СМИ.

"Актеру было 88 лет, он скончался в больнице в окружении семьи из-за осложнений, возникших от болезни Паркинсона", - говорится в сообщении.

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство.

Артист был номинирован на премию "Оскар" как лучший артист второго плана за роль в ленте "Огненные колесницы" в 1981-м.

Также Холм — лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и театральной премии "Тони".

Среди его актерских работ: "Пятый элемент", "Авиатор", "Чужой" и многие другие картины с его участием.