Общественный совет при НА "Узбеккино" проконтролирует расходы на съемки

С областными хокимиятами достигнута договоренность о финансировании художественных фильмов на сумму 115 млрд сумов, посвященных жизни и творчеству поэтов, писателей, ученых и исторических деятелей, родившихся и выросших в этом регионе.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Национальном агентстве "Узбеккино" объявили состав Общественного Совета, созданного при структуре. Известные кинематографисты и мастера жанра будут заниматься изучением и контролем расходов, связанных с кинопродукцией.

В состав Совета вошли: Хамидулла Хасанов (Член управления Творческого объединения кинематографистов Узбекистана), Санжар Бобоев (Член Творческого объединения кинематографистов), Камара Камолова (Член Творческого объединения кинематографистов), Собир Назармухамедов (Член Творческого объединения кинематографистов), Карим Мирходиев (Член Творческого объединения кинематографистов) и Азамат Эргашев (секретарь Совета, Член Творческого объединения кинематографистов), кинооператоры Ботир Бозорбоев (заведующий кафедрой в Ташкентском университете информационных технологий, Заместитель председателя Совета), Нозим Толипов и Марат Солиев (Член Творческого объединения кинематографистов), кинопродюссер Фаррух Тулаганов, кинодраматург Мадина Муминова, кинокритик Бахтиёр Якубов, члены Ассоциации писателей Узбекистана, драматурги Мирзапулат Тошпулатов и Анвар Эргашев, журналист и киновед Борис Бабаев, звукорежиссер Анвар Файзуллаев и юрист по авторскому праву Жасур Пулатов.

В 2019 году Национальным агентством "Узбеккино" было снято и сейчас находятся в процессе съемок около 30 художественных фильмов. Общий бюджет художественных фильмов, созданных и произведенных в 2020 году, составляет 89,1 миллиарда сумов.

Примерная сумма запланированных новых кинопроектов в 2021-2022 годах составляет примерно 120 миллиардов сумов. Конечно же, годовой бюджет организации не сможет финансировать такое количество фильмов. В связи с тем, что бывший Худсовет одобрил в два-три раза больше кинопроектов, чем финансовые возможности организации, обязательства в размере 92 миллиардов сумов в период с 2019 по 2020 год были перенесены на 2020 год. Кроме этого, есть обязательства финансировать государственные заказы и новые проекты.

В этой связи Национальным агентством "Узбеккино" были проведены переговоры с крупными предпринимательскими субъектами и хокимиятами областей в целях найти дополнительные финансовые ресурсы. С большинством областных хокимиятов была достигнута договоренность о совместном финансировании художественных фильмов на сумму 115 млрд сумов, посвященных жизни и творчеству поэтов, писателей, ученых и исторических деятелей, родившихся и выросших в этом регионе.

Высшие учебные заведения также будут участвовать в качестве партнеров в процессе создания фильмов об известных поэтах и писателях, чьи статуи установлены на Аллее писателей.