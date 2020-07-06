Фильм узбекского режиссера попал в конкурсную программу международных кинофестивалей

Кинолента затрагивает несколько важных аспектов изменения человеческого "Я": в тюремных стенах, в обществе, в семье.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Драма узбекского режиссера Аюба Шахобиддинова "Бесцветные сны" внесена в основную конкурсную программу XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино и Ереванского международного кинофестиваля духовно-нравственных фильмов FRESCO, сообщает Узбеккино.

"В 2013 году мой фильм "Паризод" ("Небеса - моя обитель") участвовал в основном конкурсе Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино. Тогда этот кинофестиваль оставил у меня самые лучшие впечатления, так как уровень отобранных фильмов был очень высоким. Я рад, что теперь буду участвовать со своим новым фильмом "Бесцветные сны" и конкурировать с лучшими фильмами Ирана, Турции, России, Китая, Канады и других государств", - рассказал Аюб Шахобиддинов.

Фильм "Бесцветные сны" затрагивает несколько важных аспектов изменения человеческого "Я": в тюремных стенах, в обществе, в семье. Главная героиня фильма Кашмира, возвращаясь на родину после долгих лет заключения, постепенно должна доказывать, что она имеет право на место в семье, в социуме, и лишь только благодаря своей решимости ей удастся стать сильной личностью.

Роль главной героини фильма исполнила Феруза Саидова. В фильме снялись Карим Мирходиев, Шохида Исмоилова, Бекзод Абдумухитов, Анвар Назаров. Автор сценария Умид Хамдамов.

Пресс-служба "Узбеккино" Аюб Шаҳобиддинов суратга олган “Рангсиз тушлар” драмаси

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года.

Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, администрация города Казани, Совет муфтиев России. Фестиваль проводится под патронажем президента Республики Татарстан. В состав отборочной комиссии и жюри входят выдающиеся деятели искусства – кинорежиссеры, операторы, киноведы со всего мира.

Fresco - ежегодный кинофестиваль, который проходит в Ереване. Его основной целью является укрепление гуманитарных ценностей посредством культурного диалога.