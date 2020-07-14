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MC Doni

"Без них я бы работал на стройке": почему MC Doni ушел из Black Star

Instagram / doni.blackstar
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200714/14531793/Bez-nikh-ya-by-rabotal-na-stroyke-pochemu-MC-Doni-ushel-iz-Black-Star.html

С Тимати и остальным руководством лейбла они остались друзьями. О том, что еще произошло в жизни артиста, читайте далее.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Узбекистанец MC Doni покинул лейбл Black Star, об этом он сообщил в интервью телеканалу ТНТ.

"В начале 2020 года у меня закончился контракт с лейблом. Мы хотели объявить об этом ближе к марту, чтобы не наводить лишней суеты в период новогодних праздников. А вместе с мартом наступил карантин, и мы снова не захотели грузить людей лишней информацией и отложить эту новость. Мы разошлись очень по-доброму, по-милому. Никаких претензий ни у кого не было", - заявил артист.

По его словам, инициатива исходила только от него самого, так как, помимо музыки, у него появилось много бизнес-проектов. Чтобы избежать скандалов из-за нехватки времени, музыкант решил уйти в сольное плавание.

Более того, с Тимати и остальным руководством лейбла они остались друзьями.

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"Мне вернули абсолютно все: псевдоним, соцсети, клипы, песни. Я могу все так же кататься с концертами, исполнять мои треки. Абсолютно все, что я наработал за эти годы, мне оставили. И мы остались в очень хороших отношениях", - добавил узбекистанец.

К слову, год назад лейбл Тимура Юнусова покинуло несколько крупных артистов, среди которых оказались Егор Крид, Кристина Si, L'One. 

"Мне очень во многом помогал Тимати. В написании песен, в коммерческих вопросах. Без них бы я, наверное, до сих пор работал бы на стройке", - сказал рэпер.

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Публикация от DONI (@doni.blackstar)

Также MC Doni поделился в интервью личными историями. Оказалось, в мае он потерял двух самых близких людей - отца и любимую девушку. 

Теги:
артист, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, Тимати, шоу-бизнес, узбекистанец, MC Doni



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