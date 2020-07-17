Выпускник Нью-йоркской киноакадемии снимет фильм о крановщице Tashkent City

В 18 лет Анвар Мадраимов улетел из Ташкента в далекую Америку с мечтой получить профессию кинорежиссера. Учился в Нью-Йоркской киноакадемии и спустя три года снял свою дипломную работу.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Выпускник Нью-Йоркской киноакадемии, родом из Узбекистана, планирует снять фильм о крановщице Taskent City, сообщает пресс-служба "Узбеккино".

В 18 лет Анвар Мадраимов улетел из Ташкента в далекую Америку с мечтой получить профессию кинорежиссера. Учился в Нью-Йоркской киноакадемии и спустя три года снял свою дипломную работу.

На фестивале Holy short films festival его фильм стал победителем в категории "Молодые режиссеры", жюри признало его лучшим среди 4 000 кинолент со всего мира.

Успех воодушевил Анвара, но он понимал – в кинематографии крайне важно приобретение опыта. Последовало несколько лет работы в разных компаниях, саморазвитие. Но в мыслях никогда не было остаться за границей – Анвар Мадраимов знал, что вернется в Узбекистан и будет применять все полученные знания на родине.

Так и случилось – вернулся в 2018 году и тут же обратился в "Узбеккино", но им не заинтересовались. Он открыл агентство постпродакшн, привез оборудование из Америки и работал в направлении цветокоррекции премиум-класса.

Сегодня уже новое руководство "Узбеккино" пригласило молодого режиссера на переговоры, и он получил свой первый крупный проект: ему предложили снять фильм, основанный на реальных событиях, о героине нашего времени Наргизе Арслоновой – девушке, которая работает оператором башенного крана на строительстве Tashkent City.

Планируется, что генеральным партнером проекта выступит хокимият города Ташкента.

"Узбекское кино должно рассказывать зрителю о современной молодежи, живущей в эпоху digital, и разнице ее интересов со старшим поколением. Насколько сильно различаются их взгляды на нормы морали и нравственности? Смогут ли они прийти к компромиссу? Это очень интересные и актуальные вопросы", - говорит Анвар Мадраимов.

По его словам, сейчас не хватает фильмов-мотиваторов, которые вдохновляют на победы даже над самим собой. Нужны и фильмы о современных героях – не людях с суперспособностями, а тех, кто живет среди нас и ежедневно совершает подвиг. Это могут быть врачи, волонтеры, люди с ограниченными возможностями, добившиеся огромных успехов, скажем, в спорте.

"Сочту за честь снять фильм о молодой девушке Наргиз, которая работает на высоте птичьего полета и одним движением руки поднимает грузы до 8 тонн. Или вот еще интересная тема – может ли 30-летний человек стать миллионером в Ташкенте? В современном узбекском кино мало таких фильмов и таких тем, потому что мало молодых", - добавил молодой режиссер.

Ему очень приятно видеть, что сегодня "Узбеккино" стало уделять молодым талантам повышенное внимание, поддерживать их идеи, выделять гранты и отправлять на учебу за рубеж.

По его мнению, современная творческая лаборатория в здании агентства – это большой шаг и отличная возможность для начинающих режиссеров встречаться, делиться идеями или просто работать в творческой, непринужденной обстановке.