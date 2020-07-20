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Молодежный театр Узбекистана опубликовал спектакль Тартюф на YouTube

Молодежный театр Узбекистана опубликовал спектакль "Тартюф" на YouTube

Молодежный театр Узбекистана/Facebook
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200720/14586142/Molodezhnyy-teatr-Uzbekistana-opublikoval-spektakl-Tartyuf-na-YouTube.html

Сегодня актеры спектакля проведут онлайн-конференцию в Zoom, где можно будет задать интересные вопросы и обсудить важные темы.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Молодежный театр Узбекистана опубликовал на своем YouTube спектакль "Тартюф".

Более того, сегодня, 20 июля в 20:00, актеры спектакля проведут онлайн-конференцию в Zoom, где можно будет задать интересные вопросы и обсудить важные темы.

"Уверены, что это будет разговор по душам в компании друзей и близких, ведь мы безумно соскучились по вам, наши зрители. Присоединяйтесь!", - говорится в сообщении.

Ссылка на конференцию будет опубликована в социальных сетях (Facebook, Instagram bio, Telegram) театра за 30 минут до начала.

Теги:
спектакль, Театр, Узбекистан, Узбекистан, Культура, искусство



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