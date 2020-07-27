Звезда фильма "Унесенные ветром" умерла в возрасте 104 лет

Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены персонажа, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара в фильме "Унесенные ветром".

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни, сообщает Hollywood Reporter.

"Дважды получившая "Оскар" за лучшую женскую роль звезда Голливуда Оливия де Хэвилленд умерла во сне в своем парижском доме", - говорится в информации.

Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены персонажа, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара в фильме "Унесенные ветром". Де Хэвилленд была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитой картине 1939 года.

© AFP 2018 / - Оливия де Хэвилленд

Оливия родилась в Токио, за жизнь приобрела три гражданства - США, Англии и Франции. В Америке ее награждали медалью в области искусств, французы дали ей степень кавалера ордена Почетного легиона, а в Великобритании у нее был титул дамы-командора ордена Британской империи.