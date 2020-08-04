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Семь залов и 3D: в Ташкенте строят новый кинотеатр - фото

Семь залов и 3D: в Ташкенте строят новый кинотеатр - фото

Узбеккино
Культура
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В новом кинотеатре планируют проводить показы узбекских и зарубежных фильмов, а также мультфильмов для детей.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В Ташкенте ведется строительство нового кинотеатра с семью залами, сообщает "Узбеккино".

Новый кинотеатр будет располагаться на третьем этаже ТРЦ Riviera.

Семь залов и 3D: в Ташкенте строят новый кинотеатр - фото
Узбеккино
Семь залов и 3D: в Ташкенте строят новый кинотеатр - фото

"Кинотеатр в формате 3D рассчитан на 1000 человек. Он будет оснащен проекторами Barco и Christie международного стандарта, а также системами MAG и Dolby", - говорится в информации.

Семь залов и 3D: в Ташкенте строят новый кинотеатр - фото
Узбеккино
Семь залов и 3D: в Ташкенте строят новый кинотеатр - фото

Здесь планируют проводить показы узбекских и зарубежных фильмов, а также мультфильмов для детей.

Также известно, что кинотеатр строится по проекту французской архитектурно-дизайнерской компании MB Architects. Управляющей компанией проекта выступает The Tower MMG.

Теги:
Культура, Строительство, кинотеатр, киноиндустрия, узбеккино, Кино, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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