В новом кинотеатре планируют проводить показы узбекских и зарубежных фильмов, а также мультфильмов для детей.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В Ташкенте ведется строительство нового кинотеатра с семью залами, сообщает "Узбеккино".

Новый кинотеатр будет располагаться на третьем этаже ТРЦ Riviera.

Узбеккино Семь залов и 3D: в Ташкенте строят новый кинотеатр - фото

"Кинотеатр в формате 3D рассчитан на 1000 человек. Он будет оснащен проекторами Barco и Christie международного стандарта, а также системами MAG и Dolby", - говорится в информации.

Узбеккино Семь залов и 3D: в Ташкенте строят новый кинотеатр - фото

Здесь планируют проводить показы узбекских и зарубежных фильмов, а также мультфильмов для детей.

Также известно, что кинотеатр строится по проекту французской архитектурно-дизайнерской компании MB Architects. Управляющей компанией проекта выступает The Tower MMG.